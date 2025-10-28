به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای بعد از آتشبس میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صیونیستی، نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم اشغالگر موضوعی است که در محافل و رسانههای مختلفی مورد بحث قرار میگیرد.
این رژیم همچون جبهه غزه؛ نه تنها آتشبس با لبنان را زیر پا گذاشته، بلکه علناً از آمریکا خواسته تا این نقضها ادامه یابد.
منابع رسانهای صهیونیستی فاش کردهاند که تلآویو برای توجیه حملات، به ادعای کذب تقویت توان موشکی حزبالله در ماههای گذشته متوسل شده است. این درخواست، عمق هماهنگی کامل میان دو رژیم را نشان میدهد و ثابت میکند که آمریکا شریک مستقیم در تجاوزات است، نه میانجی بیطرف. در عین حال مقاومت لبنان با ایستادگی خود، این توطئه را بیاثر کرده و توانسته حاکمیت ملی را حفظ کند.
نظارت مستقیم آمریکا بر عملیات تجاوزگرانه
روزنامه الاخبار لبنان افشا کرده که ارتش صهیونیستی موج فزایندهای از حملات را در عمق خاک لبنان، به ویژه علیه مواضع حزبالله، اجرا میکند و این عملیات تحت نظارت مستقیم افسران آمریکایی در اتاقهای فرماندهی رژیم انجام میشود.
شبکه صهیونیستی کان نیز تأیید کرده که افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی در صفد حضور دارند و هر حمله را لحظهبهلحظه با «چراغ سبز» واشنگتن رصد میکنند. این حضور، نقش آمریکا را از میانجی به شریک جنایتکار تغییر داده و نشان میدهد که مقاومت حزبالله نه تنها دشمن صهیونیستها، بلکه مانع اصلی طرحهای امپریالیستی آمریکا است.
جزئیات نقضهای مکرر و قربانیان غیرنظامی
در ساعات گذشته، رژیم صهیونیستی بارها نقض آتشبس مرتکب شده، از جمله حمله پهپادی به بولدوزر در بلیدا، پرتاب بمب صوتی و هدفگیری کشاورزان در عیتا الشعب، شلیک به خودروها در الناقوره و النبی شیت، موتورسیکلت در القلیله، و تیراندازی مسلسل به کفرکلا. از سوی دیگر پرواز گسترده جنگندهها و هواپیماهای جاسوسی در ارتفاع پایین بر فراز صور، الزهرانی و بعلبک نیز ادامه داشته است.
وزارت بهداشت لبنان گزارش داده که این تجاوزات ۴ شهید (از جمله یک سوری) و چندین زخمی برجای گذاشته، که همگی غیرنظامیان بیگناه هستند. این حملات، ضعف رژیم در برابر مقاومت را آشکار میکند، زیرا علیرغم هزینههای سنگین، نتوانسته حزبالله را تضعیف کند.
ادامه تجاوزات علیرغم توافق و قطعنامه ۱۷۰۱
از زمان امضای توافق توقف حملات در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به جنوب لبنان، بقاع و ضاحیه جنوبی، رژیم صهیونیستی بارها حاکمیت لبنان را نقض کرده و توافق را همراه با قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل زیر پا گذاشته است.
الاخبار تأکید میکند که آمریکا با آتشبس واقعی مخالف است و تنها به «کنترل شرایط» رضایت میدهد تا حزبالله را تحت فشار نگه دارد. اما مقاومت لبنان با هوشیاری و قدرت خود، این طرحها را خنثی کرده و ثابت کرده که تنها راه پیروزی، ایستادگی قاطع در برابر اشغالگران و حامیانشان است. این نقضها نه تنها جنایت جنگی، بلکه اعتراف به ناتوانی رژیم در برابر محور مقاومت به شمار میرود.
ایستادگی قاطع مقاومت در برابر توطئههای خلع سلاح
در حالی که رژیم صهیونیستی و حامی آمریکاییاش به نقض سیستماتیک آتشبس ادامه میدهند، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، دو روز پیش (۲۶ اکتبر ۲۰۲۵) در سخنرانی خود به مناسبت سالروز تصدی دبیرکلی، بر پایداری مقاومت تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای خلع سلاح حزبالله، خیانت به حاکمیت لبنان و خدمت به پروژه صهیونیستی است.
وی با اشاره به بیش از ۶۰ مورد نقض آتشبس توسط رژیم اشغالگر، مسئولیت پیگیری این تخلفات را بر عهده دولت لبنان دانست و فرصت داد تا از طریق کمیته نظارت بر توافق اقدام کند، اما تأکید ورزید که سلاح مقاومت بخشی جداییناپذیر از قدرت ملی لبنان است و هیچ تهدیدی نمیتواند آن را خنثی سازد.
قاسم با یادآوری صبر استراتژیک حزبالله در برابر نقضها برای جلوگیری از توحش بیشتر دشمن، اعلام کرد: ما از ابتدا خواهان جنگ نبودیم، اما توقف آن را از موضع قدرت طلب کردیم و مقاومت را خط مقدم دفاع از امنیت ملی توصیف کرد.
