به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در لبنان و سوریه، در آستانه سفر به بیروت، پیامی هشدارآمیز به مقامات لبنانی ارسال کرده که این سفر آخرین فرصت برای لبنان خواهد بود تا وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شود و جدول زمانی مشخصی برای خلع سلاح حزبالله تعیین کند، در غیر این صورت، لبنان به حال خود رها خواهد شد و هیچ حمایتی از سوی آمریکا یا کشورهای منطقه دریافت نخواهد کرد.
باراک اعلام کرده که در دیدار با سه مقام ارشد لبنان یعنی رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس مجلس، این پیام را منتقل خواهد کرد: یا وارد مذاکره با اسرائیل شوید، یا منتظر اقدامات یکجانبه اسرائیل باشید.
منابع مطلع در بیروت گفتهاند که واشنگتن دیگر سخنان مقامات لبنانی درباره دشواری خلع سلاح را نمیپذیرد و اطلاعاتی از اسرائیل دریافت کرده که نشان میدهد حزبالله در حال بازسازی توان نظامی خود است.
جوزف عون رئیس ارتش لبنان در پاسخ به این فشارها گفته است که ارتش توان اجرای خلع سلاح را ندارد و چنین اقدامی منجر به جنگ داخلی خواهد شد. وی تأکید کرده که آمادگی حزبالله برای دفاع از سلاح خود کاملاً جدی است و هیچ مقام لبنانی نمیتواند تصمیمی بگیرد که کشور را به درگیری داخلی بکشاند.
همزمان با این هشدارها، مورگان اورتگاس، فرستاده دیگر آمریکا، وارد بیروت شده تا در نشست کمیته «مکانیزم» در رأس الناقوره شرکت کند. وی اعلام کرده که هدف سفرش بررسی وضعیت مرزهاست و هیچ ضربالاجلی برای لبنان تعیین نشده است.
همچنین، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب، و حسن رشاد وزیر اطلاعات مصر، به بیروت سفر کردهاند. ورود مصر به این پرونده نشاندهنده افزایش نگرانیها از احتمال تشدید تنشها در لبنان است.
یزید بن فرحان فرستاده سعودی نیز قرار است به زودی وارد بیروت شود.
رسانههای اسرائیلی ادعا کردهاند که ارتش این رژیم در حال آمادهسازی برای عملیات نظامی گسترده در لبنان است و انتظار «روزهای سخت جنگی» را دارد.
