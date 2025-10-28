به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جایزه بین‌المللی «مرضیه» با هدف تقدیر و تجلیل از آثار علمی، پژوهشی، ادبی و رسانه‌ای درباره «زنان و خانواده»، فراخوان خود را برای بانوان پیرو اهل‌بیت(ع) در کشورهای مختلف منتشر کرد.

این جایزه تلاش دارد تا آثار برجسته در زمینه سبک زندگی، حقوق، تربیت و نقش زنان در تحولات اجتماعی معاصر را معرفی و مورد تقدیر قرار دهد.

محورهای فراخوان «جایزه بین‌المللی مرضیه»:

۱. آثار علمی و پژوهشی:

مقالات علمی-پژوهشی بر اساس استانداردهای بین المللی با موضوع زن و خانواده از منظر اسلام و مکتب اهل بیت(ع).

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دفاع شده در ۳ سال اخیر.

کتاب‌ها و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه سبک زندگی، حقوق، تربیت، و نقش زن در تحولات اجتماعی معاصر با رویکرد شیعی.

۲. آثار ادبی و ترجمه:

مجموعه شعر، داستان کوتاه، یا رمان با محوریت شخصیت‌پردازی زنان مؤمن و نقش خانواده در مکتب اهل بیت (ع).

ترجمه‌های آثار فاخر مرتبط با مقام زن و خانواده از زبان‌های دیگر به فارسی یا بالعکس (با تأکید بر اهمیت محتوایی اثر).

۳. آثار رسانه‌ای و تولید محتوا:

تولیدات ویدئویی (مستند کوتاه، کلیپ‌های تحلیلی، انیمیشن) با موضوع زنان تأثیرگذار یا مسائل خانواده در جهان اسلام.

تولید محتوای دیجیتال (پادکست، اینفوگرافیک، محتوای شبکه‌های اجتماعی) با رویکرد تبلیغی و ترویجی.

۴. طرح و ایده‌های فرهنگی و تبلیغی (مبتکرانه):

ارائه طرح‌های عملیاتی و نوآورانه برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی با تمرکز بر ارتقاء جایگاه زن و تحکیم خانواده.

ایده‌های مربوط به آموزش سواد رسانه‌ای و مقابله با روایت‌های سست‌کننده خانواده.

۵. فعالیت‌های اجرایی فرهنگی و تبلیغی (گزارش عملکرد):

گزارش مستند از پروژه‌ها یا کمپین‌های موفق اجرا شده توسط نهادها یا گروه‌های زنان پیرو اهل بیت(ع) که تأثیر ملموس بر جامعه (ملی، منطقه‌ای یا جهانی) داشته است.

ضوابط و معیارهای پذیرش آثار:

۱. شرایط شرکت‌کنندگان:

مخاطب هدف: صرفاً بانوان غیر ایرانی پیرو اهل بیت(ع) امکان شرکت در این جایزه را دارند.

۲. معیارهای کمی آثار (حداقل‌ها):

مقاله علمی: حداقل ۲۰ صفحه.

طرح و ایده: حداقل ۵ صفحه گزارش توجیهی.

آثار رسانه‌ای: حداقل ۵ دقیقه ویدئو یا ۱۰ اینفوگرافیک.

ضوابط عمومی آثار:

آثار می‌توانند به زبان‌های مختلف ارائه گردند.

بازه زمانی تولید آثار می‌تواند حداکثر مربوط به ۳ سال گذشته باشد.

اثر ارسالی نباید قبلاً در هیچ جشنواره بین‌المللی دیگری ارائه شده باشد.

معیارهای انتخاب آثار برتر:

آثار ارسالی در دو سطح «محورهای موضوعی» و «شاخص‌های ارزیابی کیفی» سنجیده می‌شوند:

الف) محورهای موضوعی و محتوایی:

انطباق محتوا با اصول و اهداف کلان تمدن نوین اسلامی.

پرداختن به مفاهیم بنیادینی همچون مقاومت فعال و پایداری فکری، فرهنگی و اقتصادی.

ترویج و تبیین آموزه‌های سبک زندگی مبتنی بر سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام.

تمرکز بر ظرفیت‌های خودکفایی اقتصادی جامعه‌ی پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام.

عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان و کودکان پیرو اهل‌بیت (ع) در کشورهای مختلف

ارتقاء سطح علمی و آموزشی بانوان و کودکان پیرو اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف

تقویت حضور و مشارکت اجتماعی سیاسی زنان پیرو اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف با حفظ الگوی سوم زن مسلمان در خانواده و اجتماع.

ب) شاخص‌های ارزیابی کیفی:

خلاقیت و نوآوری در فرم، محتوا و شیوه‌های ارائه.

انسجام ساختاری و قدرت اقناع ذهن و قلب مخاطب.

تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی اثر در جامعه هدف.

گستره‌ی جغرافیایی اثرگذاری و شمار مخاطبان هدف

اتکا به مستندات و مبانی علمی معتبر در چارچوب محتوایی اثر.

بازه زمانی ارسال آثار:

۱۰ آذرماه – ۱ دسامبر – ۱۰ جمادی الثانی

اعلام نتایج داوری:

۲۰ آذرماه – ۱۰ دسامبر – ۲۰ جمادی الثانی

