به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جایزه بینالمللی «مرضیه» با هدف تقدیر و تجلیل از آثار علمی، پژوهشی، ادبی و رسانهای درباره «زنان و خانواده»، فراخوان خود را برای بانوان پیرو اهلبیت(ع) در کشورهای مختلف منتشر کرد.
این جایزه تلاش دارد تا آثار برجسته در زمینه سبک زندگی، حقوق، تربیت و نقش زنان در تحولات اجتماعی معاصر را معرفی و مورد تقدیر قرار دهد.
محورهای فراخوان «جایزه بینالمللی مرضیه»:
۱. آثار علمی و پژوهشی:
مقالات علمی-پژوهشی بر اساس استانداردهای بین المللی با موضوع زن و خانواده از منظر اسلام و مکتب اهل بیت(ع).
پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری دفاع شده در ۳ سال اخیر.
کتابها و پژوهشهای تطبیقی در حوزه سبک زندگی، حقوق، تربیت، و نقش زن در تحولات اجتماعی معاصر با رویکرد شیعی.
۲. آثار ادبی و ترجمه:
مجموعه شعر، داستان کوتاه، یا رمان با محوریت شخصیتپردازی زنان مؤمن و نقش خانواده در مکتب اهل بیت (ع).
ترجمههای آثار فاخر مرتبط با مقام زن و خانواده از زبانهای دیگر به فارسی یا بالعکس (با تأکید بر اهمیت محتوایی اثر).
۳. آثار رسانهای و تولید محتوا:
تولیدات ویدئویی (مستند کوتاه، کلیپهای تحلیلی، انیمیشن) با موضوع زنان تأثیرگذار یا مسائل خانواده در جهان اسلام.
تولید محتوای دیجیتال (پادکست، اینفوگرافیک، محتوای شبکههای اجتماعی) با رویکرد تبلیغی و ترویجی.
۴. طرح و ایدههای فرهنگی و تبلیغی (مبتکرانه):
ارائه طرحهای عملیاتی و نوآورانه برای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در سطح ملی، منطقهای و جهانی با تمرکز بر ارتقاء جایگاه زن و تحکیم خانواده.
ایدههای مربوط به آموزش سواد رسانهای و مقابله با روایتهای سستکننده خانواده.
۵. فعالیتهای اجرایی فرهنگی و تبلیغی (گزارش عملکرد):
گزارش مستند از پروژهها یا کمپینهای موفق اجرا شده توسط نهادها یا گروههای زنان پیرو اهل بیت(ع) که تأثیر ملموس بر جامعه (ملی، منطقهای یا جهانی) داشته است.
ضوابط و معیارهای پذیرش آثار:
۱. شرایط شرکتکنندگان:
مخاطب هدف: صرفاً بانوان غیر ایرانی پیرو اهل بیت(ع) امکان شرکت در این جایزه را دارند.
۲. معیارهای کمی آثار (حداقلها):
مقاله علمی: حداقل ۲۰ صفحه.
طرح و ایده: حداقل ۵ صفحه گزارش توجیهی.
آثار رسانهای: حداقل ۵ دقیقه ویدئو یا ۱۰ اینفوگرافیک.
ضوابط عمومی آثار:
آثار میتوانند به زبانهای مختلف ارائه گردند.
بازه زمانی تولید آثار میتواند حداکثر مربوط به ۳ سال گذشته باشد.
اثر ارسالی نباید قبلاً در هیچ جشنواره بینالمللی دیگری ارائه شده باشد.
معیارهای انتخاب آثار برتر:
آثار ارسالی در دو سطح «محورهای موضوعی» و «شاخصهای ارزیابی کیفی» سنجیده میشوند:
الف) محورهای موضوعی و محتوایی:
- انطباق محتوا با اصول و اهداف کلان تمدن نوین اسلامی.
- پرداختن به مفاهیم بنیادینی همچون مقاومت فعال و پایداری فکری، فرهنگی و اقتصادی.
- ترویج و تبیین آموزههای سبک زندگی مبتنی بر سیره اهلبیت علیهمالسلام.
- تمرکز بر ظرفیتهای خودکفایی اقتصادی جامعهی پیروان اهلبیت علیهمالسلام.
- عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان و کودکان پیرو اهلبیت (ع) در کشورهای مختلف
- ارتقاء سطح علمی و آموزشی بانوان و کودکان پیرو اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف
- تقویت حضور و مشارکت اجتماعی سیاسی زنان پیرو اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف با حفظ الگوی سوم زن مسلمان در خانواده و اجتماع.
ب) شاخصهای ارزیابی کیفی:
- خلاقیت و نوآوری در فرم، محتوا و شیوههای ارائه.
- انسجام ساختاری و قدرت اقناع ذهن و قلب مخاطب.
- تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی اثر در جامعه هدف.
- گسترهی جغرافیایی اثرگذاری و شمار مخاطبان هدف
- اتکا به مستندات و مبانی علمی معتبر در چارچوب محتوایی اثر.
بازه زمانی ارسال آثار:
۱۰ آذرماه – ۱ دسامبر – ۱۰ جمادی الثانی
اعلام نتایج داوری:
۲۰ آذرماه – ۱۰ دسامبر – ۲۰ جمادی الثانی
