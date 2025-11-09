به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلال غفاری دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در نشست رسانه‌ای این رویداد که روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه در حسینیه جماران برگزار شد، با تأکید بر ماهیت جهانی جشنواره گفت: جشنواره صرفاً یک رویداد داخلی با بخش بین‌الملل نیست، بلکه اساساً ماهیت آن بین‌المللی است. روزی خواهد رسید که میزبانی این جشنواره در کشورهای دیگر برگزار شود و ان‌شاءالله، آرزو داریم که در آینده، پس از پیروزی فلسطین و آزادسازی قدس شریف، قله جشنواره مقاومت در قدس برپا شود.

وی افزود: این آرزو نه یک شعار، بلکه ادامه مسیر طبیعی جشنواره است که خونخواه غزه و همراه همه مقاومت‌های حق‌طلبانه در جهان اسلام است.

غفاری با اشاره به تصمیمات کلیدی دوره هجدهم جشنواره اظهار کرد: در دوره قبل، دو تصمیم اساسی اتخاذ شد. نخست، تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره بود تا این رویداد پس از برگزاری دچار تعطیلی مقطعی نشود. پیش از این، معمولاً چند ماه مانده به جشنواره، دبیر انتخاب می‌شد و کار از نو آغاز می‌گشت، اما اکنون ساختار دبیرخانه حفظ شده و به‌صورت مستمر فعال است.

وی ادامه داد: دومین تصمیم مهم، سالانه شدن جشنواره بود. پیش از این، برخی نگران بودند که در صورت برگزاری سالانه، تعداد آثار کاهش یابد، اما تجربه نشان داد این اتفاق نیفتاده است. برعکس، فیلم‌سازی در عرصه مقاومت رونق گرفته و آثار بسیار بیشتری در محورهای ۱۹گانه جشنواره تولید شده است.

دبیر جشنواره فیلم مقاومت با اشاره به محورهای موضوعی رویداد گفت: محورهای ۱۸گانه دوره قبل حفظ شده و امسال، جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان محور نوزدهم اضافه شده است. هر سال در جشنواره، یک پدیده خاص پررنگ می‌شود؛ سال گذشته محور "طوفان الاقصی" بود و در این دوره، تمرکز بر جنگ ۱۲ روزه قرار گرفته است. آثار بلند، کوتاه، مستند و داستانی متعددی در این زمینه در حال تولید است.

غفاری با بیان اینکه سینمای مقاومت جایگاه خود را تثبیت کرده، افزود: فیلم‌سازان بسیاری از سراسر کشور در تماس با ما هستند و نسبت به حضور در جشنواره ابراز علاقه می‌کنند. این شور و تعهد، نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده و حرفه‌ای جشنواره مقاومت در میان اهالی سینماست.

به گفته دبیر جشنواره، یکی از تغییرات محسوس در دوره‌های اخیر، افزایش چشمگیر تولید آثار داستانی در حوزه مقاومت است.

وی گفت: در دوره‌های ابتدایی، مستندسازان ستون اصلی جشنواره بودند، اما اکنون شاهد رشد قابل توجه فیلم‌های داستانی هستیم. فیلم‌سازان جوان با ورود به حوزه درام، مفاهیم مقاومت، دفاع مشروع و آرمان فلسطین را در قالب روایت و شخصیت‌پردازی بیان می‌کنند. این روند یک رویش جدید و ارزشمند است.

غفاری درباره برنامه‌های اکران استانی و مردمی نیز گفت: در دوره هجدهم، بیش از ۲۰ استان کشور میزبان اکران‌های جشنواره بودند. امسال این تعداد به ۳۰ استان افزایش می‌یابد. همراهی حوزه هنری و سینماداران سراسر کشور در این مسیر بسیار مؤثر بوده است.

وی افزود: اکران مردمی از دوره هفدهم پررنگ‌تر دنبال شد و امسال هم تلاش داریم اکران‌ها را تنها به بازه جشنواره محدود نکنیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در مناسبت‌هایی مانند دهه مقاومت، ایام اعتکاف و برنامه‌های دانش‌آموزی، فیلم‌های منتخب جشنواره در شهرها و مدارس نمایش داده شوند.

دبیر جشنواره فیلم مقاومت در بخش دیگری از سخنانش از برنامه‌های بین‌المللی سخن گفت و اظهار داشت: سال گذشته رویداد ویژه‌ای در عراق برگزار شد که با استقبال گسترده مخاطبان عراقی روبه‌رو شد. اکنون آثار متعددی از کشورهای مختلف به دبیرخانه رسیده و در مجموع، از بیش از ۵۰ کشور فیلم دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: تلاش داریم مراسم‌هایی با عنوان "فیلم مقاومت" و "فیلم فلسطین" در کشورهای مختلف برگزار کنیم. تاکنون با حدود ۱۰ کشور برای میزبانی این رویدادها مذاکره شده است. با توجه به وجود نسخه‌های دوبله‌شده فیلم‌های ایرانی، این اکران‌ها به معرفی بهتر سینمای مقاومت و دفاع مقدس کمک خواهد کرد.

غفاری با اشاره به ساختار داوری جشنواره گفت: در این دوره، آثار بخش بین‌الملل و بخش داخلی به‌صورت مشترک داوری می‌شوند. هدف این است که تولیدات ایرانی در کنار آثار جهانی رقابت کنند تا سطح ارزیابی و تراز حرفه‌ای جشنواره بالاتر رود. همان‌طور که در دوره هجدهم شاهد بودیم، داوری‌ها با دقت و در سطح بالا انجام شد و این روند در جشنواره نوزدهم نیز ادامه می‌یابد.

وی با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها در تثبیت جایگاه جشنواره فیلم مقاومت نقش محوری داشته‌اند. معرفی آثار، پوشش نشست‌ها و تحلیل رویدادها باعث شده جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شود. از سوی دیگر، فیلم‌سازان عزیز ما با انگیزه و عشق وارد میدان شده‌اند. واقعاً شرمنده این حجم از تعهد و دغدغه‌مندی هستیم که برای دیده‌شدن اثرشان در جشنواره مقاومت تلاش می‌کنند.

دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پایان، با تأکید بر رسالت فرهنگی این رویداد گفت: هدف ما تنها برگزاری یک جشنواره سینمایی نیست، بلکه شکل‌دهی به گفتمان مقاومت در هنر جهان است. آرزو داریم روزی این جشنواره نه در تهران، که در قدس شریف و در کنار مردم آزاد فلسطین برگزار شود. این جشنواره از دل غزه، لبنان، سوریه، یمن و همه جبهه‌های مقاومت الهام گرفته و تا تحقق کامل آزادی قدس ادامه خواهد داشت.

..............................

پایان پیام/ 218