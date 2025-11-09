به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی شجاعی، قائم‌مقام دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در نشست رسانه‌ای این رویداد که روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه در حسینیه جماران برگزار شد، از رشد چشمگیر کمی و کیفی آثار در دوره پیشین و تثبیت جایگاه جشنواره به‌عنوان یک رویداد فرهنگی و جهانی سخن گفت.

وی با اشاره به تجربه دوره پیشین اظهار کرد: در جشنواره هجدهم، با وجود آنکه فراخوان با تأخیر منتشر شد و شرایط خاص منطقه‌ای ازجمله رویداد "طوفان الاقصی" پیش آمد، انتظار چندانی از نظر کمّی نداشتیم. اما در یک اتفاق شگفت‌انگیز، بیش از ۳۳۰۰ اثر از داخل و خارج کشور به دبیرخانه رسید که حدود ۴۰۰ اثر در قالب‌های مستند، فیلم کوتاه و انیمیشن و نزدیک به ۹۰ فیلم بلند داستانی را شامل می‌شد.

شجاعی افزود: از میان آثار بلند، حدود ۳۰ فیلم در بخش رقابتی قرار گرفتند. در کنار آن، بیش از هزار اثر بین‌المللی نیز به جشنواره ارسال شد که بخش قابل‌توجهی از این رشد مدیون فعالیت‌های کمیته بین‌الملل است.

قائم‌مقام دبیر جشنواره با اشاره به ابتکارات بخش بین‌الملل توضیح داد: در دوره قبل، حدود ۲۰ میز کشور راه‌اندازی شد که به‌صورت تخصصی مسئول توزیع فراخوان جشنواره در کشورهای مختلف بودند. این اقدام باعث شد تا فراخوان به شکل هدفمند به دست فیلم‌سازان خارجی برسد و حتی شاهد تولید آثار جدیدی بودیم که پس از انتشار فراخوان و در پاسخ به آن تولید و برای ما ارسال شد.

شجاعی افزود: برخی از این آثار به‌صورت اکران خصوصی در جشنواره نمایش داده شدند و این نشان‌دهنده ظرفیت ارتباطی و دیپلماسی فرهنگی جشنواره فیلم مقاومت است.

وی یکی از دستاوردهای مهم دوره گذشته را فعال‌سازی شبکه مردمی اکران فیلم‌های مقاومت دانست و گفت: با هدف گسترش دسترسی مردمی به آثار، شبکه‌ای از اکران‌های استانی ایجاد شد که ابتدا در ۱۸ استان فعال بود و به‌تدریج به ۲۲ استان گسترش یافت. این شبکه پس از پایان جشنواره نیز در مناسبت‌های مختلف فرهنگی و مذهبی فعال ماند و به نمایش آثار مقاومت در سطح کشور ادامه داد.

شجاعی افزود: این فعالیت‌ها در راستای مأموریت دبیرخانه دائمی جشنواره است که صرفاً به برگزاری سالانه محدود نمی‌شود، بلکه هدف آن، گسترش مستمر فرهنگ مقاومت و عدالت‌خواهی از طریق هنر است.

قائم‌مقام دبیر جشنواره فیلم مقاومت با اشاره به تثبیت زمان برگزاری رویداد گفت: با تصمیم دبیرخانه دائمی، جشنواره از این پس هر ساله در سوم خرداد، هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار خواهد شد. سوم خرداد برای ما صرفاً یک تاریخ نیست؛ بلکه نمادی از مقاومت، پیروزی و ایستادگی است و جشنواره فیلم مقاومت نیز در همین مسیر حرکت می‌کند.

شجاعی افزود: افتتاحیه جشنواره نوزدهم در هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود و اختتامیه در سوم خرداد خواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در بخش رقابتی گفت: در دوره جدید، بخش‌های داخلی و بین‌المللی از هم تفکیک نخواهند شد و آثار ایرانی و خارجی در کنار هم رقابت خواهند کرد. این تصمیم برای ارتقای سطح فنی و محتوایی داوری و ایجاد تعامل بیشتر میان سینماگران مقاومت در سراسر جهان اتخاذ شده است.

شجاعی تأکید کرد: استقبال کشورهای محور مقاومت از جمله لبنان، سوریه، عراق و یمن چشمگیر بوده است. اما نکته جالب، مشارکت فیلم‌سازان کشورهای غیرعضو محور مقاومت است که از گفتمان عدالت‌طلبانه و انسانی جشنواره الهام گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که جشنواره مقاومت مسیر خود را در جهان اسلام و حتی فراتر از آن پیدا کرده است.

قائم‌مقام دبیر جشنواره با اشاره به مأموریت فرهنگی این رویداد گفت: جشنواره فیلم مقاومت صرفاً یک رویداد سینمایی نیست. هدف آن جریان‌سازی در حوزه تولیدات مستند، کوتاه و سینمایی در راستای گفتمان مقاومت است. ما معتقدیم سینمای مقاومت باید به زبان جهانی سخن بگوید و پیام عدالت، کرامت انسانی و ایستادگی ملت‌ها را از طریق هنر منتقل کند.

وی افزود: در همین راستا، فعالیت رسانه‌ای و ارتباطات بین‌المللی نقش مهمی در معرفی آثار و تبیین اهداف جشنواره دارد. این بخش از مسئولیت ما تنها محدود به دبیرخانه نیست، بلکه همه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای باید در گسترش این گفتمان سهیم باشند.

شجاعی درباره جزئیات اجرایی نوزدهمین دوره اعلام کرد: فرآیند ثبت آثار از اول آذرماه از طریق وب‌سایت رسمی جشنواره آغاز می‌شود. هنرمندان تا ۳۰ بهمن‌ماه فرصت دارند آثار خود را ثبت کنند. البته برای فیلم‌های سینمایی، مهلت ارسال تا ۲۰ اسفندماه تمدید شده است.

وی افزود: تمام آثار پس از ثبت، توسط هیئت‌های انتخاب و داوری در بخش‌های مختلف شامل فیلم بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن بررسی خواهند شد و نتایج نهایی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

قائم‌مقام دبیر جشنواره در پایان با اشاره به تحولات سیاسی و فرهنگی منطقه تأکید کرد:

تحولات سال‌های اخیر در جهان اسلام و جبهه مقاومت، نشان می‌دهد که جشنواره فیلم مقاومت نه‌تنها باید به‌صورت سالانه تداوم یابد، بلکه باید به یک مأموریت فرهنگی پایدار تبدیل شود. این جشنواره نماینده هنری مردمی است که در سراسر منطقه برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت می‌جنگند.

وی تصریح کرد: ما با حفظ پیوند با هنرمندان داخلی و ارتباط با فیلم‌سازان کشورهای مختلف، می‌کوشیم این جریان فرهنگی را گسترش دهیم تا صدای مقاومت، در قالب سینما، به گوش جهانیان برسد.

