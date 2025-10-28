جزئیات مهم توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز؛ درخواست مجازات ۱۷۰ میلیون دلاری برای مالک آن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره توقیف کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز، اعلام کرد که پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن به دلیل تأمین مالی تروریسم، مجازات ۱۷۰ میلیون دلاری درخواست شده است.
تشکیل پرونده در دادسرای امور بینالملل
این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به امور بینالملل، تشکیل شده است. به گفته سخنگو، کشتی مذکور با ثبت در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر، سال گذشته وارد آبهای ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بینالمللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد.
محمولههای خطرناک و تهدید امنیت منطقه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محمولههای خطرناک موجود در برخی کانتینرهای این کشتی، اظهار داشت: طبق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محمولهها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شدهاند.
سوابق امنیتی مالک کشتی
وی درباره مالک کشتی نیز گفت: این فرد از عناصر با نفوذ در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که سابقه شش سال خدمت بهعنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم را دارد. همچنین از طریق بنیاد خانوادگی خود، حمایت مالی گستردهای از نیروهای دریایی صهیونیست انجام داده است.
این حمایتها طبق قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهعنوان نقض قوانین بینالمللی و مشارکت در اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شدهاند.
فعالیتهای سایبری و هوش مصنوعی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایهگذاریهای امنیتی و تحقیقات سایبری دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی تأسیس کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین مورد استفاده قرار گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: این پرونده اکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است.
........
پایان پیام/
نظر شما