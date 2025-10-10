به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود پایان جنگ در غزه و بازگشت نسبی آرامش، بندر ایلات اسرائیل همچنان در وضعیت فلج اقتصادی قرار دارد. علت اصلی این بحران، ادامه تهدیدهای نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ است؛ تهدیدی که مانع ورود و خروج کشتی‌ها به این بندر جنوبی شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، روزنامه اقتصادی اسرائیلی «کَلکالیست»، این وضعیت را یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی پس از جنگ توصیف کرده و تأکید نموده است که بندر ایلات از ماه نوامبر ۲۰۲۳ با بحران مالی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

توقف فعالیت‌ها با وجود کمک‌های دولتی

بر اساس گزارش این روزنامه، بندر ایلات که توسط شرکت خصوصی «فافو» متعلق به خانواده ناکاش اداره می‌شود، در نوامبر گذشته مجبور شد بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کند و فقط خدمات نظامی به نیروی دریایی اسرائیل را ادامه دهد.

با وجود تخصیص ۱۵ میلیون شِکِل (حدود ۴.۶ میلیون دلار) کمک مالی دولتی و همچنین حمایت اتحادیه کارگران، این بندر نتوانسته است فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد.

مدیریت بندر ایلات اعلام کرده است که پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها به معنای بازگشت فوری رونق تجاری و دریایی نخواهد بود و مشکلات همچنان پابرجاست.

سیطره یمنی‌ها بر باب‌المندب؛ شریان دریایی مسدود

به نوشته کَلکالیست، حملات موشکی یمنی‌ها علیه کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که محموله‌های مرتبط با اسرائیل دارند، باعث شده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از عبور از این مسیر اجتناب کنند. بندر ایلات که زمانی یکی از مهم‌ترین مراکز واردات خودرو و کالا به اسرائیل بود، اکنون عملاً بلااستفاده شده است.

حتی در صورتی که یمنی‌ها حملات موشکی را متوقف کنند، کنترل آنان بر تنگه باب‌المندب همچنان مانعی در برابر عبور کشتی‌های تجاری به سمت ایلات باقی می‌ماند. این به معنای محاصره اقتصادی بندر و بهای سنگینی است که اسرائیل بابت بی‌توجهی به امنیت مسیرهای دریایی استراتژیک طی دو سال گذشته می‌پردازد.

شکست دیپلماتیک و بی‌توجهی راهبردی

روزنامه کَلکالیست تأکید می‌کند که یمنی‌ها طرف توافق اخیر غزه نبودند، بنابراین مسأله عقب‌نشینی آنان از مسیرهای دریایی اصلاً در این توافق گنجانده نشده است.

به گفته این روزنامه، اسرائیل در دو سال گذشته هیچ اقدام مؤثری برای از بین بردن تهدیدهای دریایی یا تضمین آزادی کشتیرانی انجام نداده است. در مقابل، حوثی‌ها سیطره بر این مسیر حیاتی را «دستاوردی استراتژیک» می‌دانند و بعید است به سادگی از آن صرف‌نظر کنند؛ به‌ویژه اینکه جنگ چندجبهه‌ای اسرائیل به آن‌ها فرصت تاریخی داده تا حضورشان را در این منطقه تثبیت کنند.

احتمال درگیری آینده

کَلکالیست در ادامه تحلیل خود پیش‌بینی می‌کند که تنها گزینه پیش‌روی دولت اسرائیل برای حل این بحران، برخورد ریشه‌ای با پرونده یمنی‌ها است.

چنین اقدامی می‌تواند مسیر آزادسازی تنگه باب‌المندب و بازگشت جریان کالا و خودرو به بندر ایلات را هموار کند. اما این روزنامه هشدار می‌دهد که برای بازگرداندن فعالیت‌های تجاری و دریایی، به برنامه اضطراری جدید و تعهدات جدی نیاز است تا از تکرار این وضعیت فلج جلوگیری شود.

