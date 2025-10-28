به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - مراسم رونمایی از مجموعه شعر «ققنوس‌ها نمی‌سوزند» اثر زین‌العابدین آذرارجمند لنگرودی، شاعر آئینی گیلان، امروز سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۴ با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، جمعی از مسئولان محلی و اهالی فرهنگ و ادب در دفتر امام جمعه لنگرود برگزار شد.

این اثر تازه، حاصل تلاش چند ساله زین‌العابدین آذرارجمند لنگرودی، از شاعران آئینی نام‌آشنای گیلان است که سال‌ها در حوزه شعر مذهبی، انقلابی و اجتماعی فعالیت داشته است. وی دبیر بازنشسته آموزش‌وپرورش است و اشعارش در جشنواره‌های کشوری و استانی بارها حائز رتبه‌های برتر شده است.

مجموعه «ققنوس‌ها نمی‌سوزند» در ۲۴۸ صفحه تنظیم شده و بخش عمده آن به سروده‌های آئینی و مناسبتی شاعر اختصاص دارد. در این مجموعه، علاوه بر اشعار مربوط به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، شعرهایی در وصف انقلاب اسلامی و شخصیت‌هایی چون شهید میرزا کوچک خان جنگلی، آیت‌الله بهجت فومنی، شهید آیت‌الله بهشتی، شهید سید ابراهیم رئیسی، سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید املاکی دیده می‌شود.

زین‌العابدین آذرارجمند در کارنامه خود بیش از سه دهه فعالیت در حوزه شعر آئینی دارد و آثارش در میان شاعران و انجمن‌های ادبی گیلان جایگاه ویژه‌ای یافته است. مجموعه «ققنوس‌ها نمی‌سوزند» نیز در ادامه این مسیر، نماد پایداری ایمان، عشق و هویت فرهنگی مردم گیلان در قالب شعر است.

