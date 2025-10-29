کتاب «کیمیاگری جان؛ نظری بر آیین شاگردپروری در اندیشۀ بدرالدّین جماعه و شهید ثانی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «کیمیاگری جان؛ نظری بر آیین شاگردپروری در اندیشۀ بدرالدّین ­جماعه و شهید ثانی» به قلم فرزین حبیب زاده و معصومه سعیدی در ۸۸ صفحه به همت انتشارات سبحان در تهران به چاپ رسید.

براساس این گزارش، در آیین اسلام، دانش ­­اندوزی جایگاهی بس والا و ارزشمند دارد و خداوند در قرآن کریم، ارج و عظمت دانش و دانشیان را در آیات بی­ شماری بیان فرموده است. اصل تعلیم و تعلّم از اصول و مبانی اولیه دین مبین اسلام است و رسالت تعلیم و تربیت اسلامی در رشد همه­جانبۀ انسان و شکوفایی ابعاد وجودی او در جهت رسیدن به قرب و رضوان الهی است. اندیشمندان مسلمان با اهتمام فراوان به این اصل به تألیف نگاشته­هایی در این زمینه دست زده­اند که در طول سالیان، چراغ راه معلّمان و متعلّمان در مسیر فرادهی و فراگیری دانش بوده است. بدرالدین ابن­جماعه (م۷۳۳ق) عالم و فقیه برجسته سدۀ هفتم و هشتم هجری در کتاب ارزندۀ تذکرۀ­السامع و المتکلّم فی ادب العالم و المتعلّم و دانشمندِ فقیهِ قرن دهم، شهید ثانی (م ۹۶۵ق) در اثر فاخر منیۀ المُرید فی ادب المفید و المستفید، به تفصیل از آداب تعلیم و تربیت در اسلام و تعامل استاد و شاگرد سخن گفته­اند.

کتاب کیمیاگریِ جان با رویکرد تحلیلی و توصیفی و نیز مقایسه­ای، تلاشی است برای فهم و بازخوانی آراء و اندیشه­های تربیتی این دو اندیشمند مسلمان در حوزۀ آداب تعلیم و تعلّم و می­کوشد مؤلفه­های شاگردپروری را در نگاشته­های ایشان بکاود. نویسندگان در این کتاب تأکید دارند: «تأمل در اندیشه­های تربیتی و اخلاقی اندیشمندان مسلمان از آن سنخ مطالعات علمی در دورۀ معاصر است که بررسی و بازخوانی این اندیشه­ها ضمن اینکه فواید علمی و دینی فراوانی دربردارد و نگاه عمیق و دقیق این دانشمندان را در حوزۀ اخلاق و تربیت اسلامی نشان می­دهد، ما را در شیوۀ تربیت صحیح و سودمند یاری­ می­رساند. با توجه به دو اثر پرمایۀ منیۀ­المرید شهید ثانی و تذکره­السامع ابن­جماعه در باب تعلیم و تربیت، این دو اندیشمند به اهمیت و نقش معلم در تعلیم و تربیت دانشجو واقف بوده و در آثار خود ضمن سخن از آداب متقابل استاد و دانشجو، به مؤلفه­های معلم شاگردپرور پرداخته­اند که در عصر حاضر می­تواند ما را در تربیت معلمان و استادان شاگردپرور یاری رساند.»

با مطالعۀ این دو کتاب روشن می­شود که شهید ثانی در تألیف اثر خود متأثر از دیدگاه­ها و اندیشه­های آموزشی ابن­جماعه بوده این تأثیر در جای جای کتابش، به ویژه در بخش آداب استادی و شاگردپروری، در ساختار و محتوا به چشم می­خورد. شهید ثانی گاه بدون ­آنکه از ابن­جماعه نام ببرد، عین عبارات وی را با عنوان «قیل» یا «بعض العلماء» نقل می­کند. دانشمند پژوهشگرِ شیعی، تلاش نموده با ابتکاری شایسته و قالبی آراسته، با حذف نام راویان اهل­سنّت و روایات ایشان و آراستن کتاب به احادیث و سخنان گهربار امامان معصوم (ع) و همچنین افزودن فصل­هایی با عنوان «آداب فتوی و مفتی و مستفتی» و «آداب و شرایط بحث و مناظره و آفات و نتایج آن»، اثری فاخر به گنجینۀ آثار شیعی بیفزاید و فایدۀ دوچندان از کتاب را برای جامعۀ علمی شیعه به ارمغان آورد. همچنین منیه­المرید از همان اوان تألیف، منبع بسیاری از آثار پس از خود از جمله کتاب «المُعید فی أدب المفید و المستفید» اثر عَلمَوی (م ۹۸۰ق) در این موضوع بوده است.

کتاب کیمیاگری جان شامل هشت بخش کلی است: مختصری از اهمیت دانش و دانشیان در اسلام، تعریفی کوتاه از «اخلاق، آداب، تربیت و مقولۀ شاگردپروری» و نیز مختصری از آداب تعلیم و تربیت و آیین شاگردپروری. دو بخش اساسی کتاب عبارت است از: الف) بدرالدین ابن ­جماعه و تَذکرۀُ ­السامِع و المُتکلّم: ۱. مروری کوتاه بر زندگی ابن جماعه ۲. تألیفات و آثار ابن ­جماعه ۳ . معرفی کتاب تذکرۀ السامع و المتکلم و مباحث مرتبط با آن ۴. مضامین و آداب شاگردپروری در اندیشۀ بدرالدین جماعه. ب) شهید ثانی و مُنیۀ­المُرید: ۱. مروری کوتاه بر زندگی شهید ثانی ۲. تألیفات و آثار شهید ۳. معرفی کتاب منیۀ­المرید و مباحث مرتبط با آن ۴. مضامین و آداب شاگردپروری در اندیشۀ شهید ثانی. بخش پایانی با عنوان تذکرۀ السامع و منیۀ­المرید؛ تأثیرپذیری شهید ثانی از بدرالدین جماعه.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸