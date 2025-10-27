به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیینی که در آستانهٔ شهید رابع دهلی برگزار شد، از کتاب «تذکرهٔ شهید رابع» اثر حجتالاسلام سید شهوار حسین نقوی رونمایی گردید.
این پژوهش زندگی و مجاهدتهای علمی حجتالاسلام والمسلمین میرزا محمد کامل دهلوی را بازگو کرده است.
در آیین رونمایی این کتاب که با حضور علما و اندیشمندان برگزار شد، سخنرانان با اشاره به جایگاه علمی و تاریخی میرزا محمد کامل دهلوی، تألیف این کتاب را خدمتی بزرگ در حوزه پژوهشهای مذهبی دانستند که خلأ مهمی را در حوزهٔ تاریخ علمای شیعه در شبهقاره پر کرده است.
کتاب «تذکرهٔ شهید رابع» که در پنج باب و حدود دویست صفحه نگارش شده به بررسی زندگی، خدمات علمی و فعالیتهای دینی و تبلیغی میرزا محمد کامل دهلوی از علمای نامدار میپردازد.
نویسنده با تبیین پیشینهٔ خانوادگی کامل دهلوی، ابعاد گوناگون حیات علمی، اجتماعی و فرهنگی این و مدافعان مکتب اهلبیت(ع) را با رویکردی تحلیلی و مستند بررسی کرده است.
کتاب میرزا محمد کامل دهلوی که به شهادتش انجامید
پاسخ مبسوط و مستدل به کتاب «تحفهٔ اثنا عشریه» اثر شاه عبدالعزیز دهلوی از خدمات ارزشمند علمی حجتالاسلام والمسلمین میرزا محمد کامل دهلوی بهشمار میرود که با عنوان «نُزههٔ اثنا عشریه» در دوازده جلد تدوین شده است.
این اثر یکی از آثار مهم در دفاع از مکتب تشیع و حریم ولایت است که نشانگر قدرت استدلال، ژرفای اندیشه و تسلط علمی کامل دهلوی در علم کلام میباشد.
بنیه علمی و استدلالهای محکم کتاب «نُزههٔ اثنا عشریه» که پاسخی مستدل به مخالفان مکتب اهلبیت(ع) بود، باعث خشم دشمنان این مکتب گردید و در نهایت، آن عالم مجاهد بهدست مخالفان و از طریق زهر به شهادت رسید.
پیکر مطهر میرزا محمد کامل دهلوی در منطقهٔ پنجه شریف دهلی هند به خاک سپرده شد و مزار وی امروز زیارتگاه ارادتمندان به مکتب اهلبیت(ع) است.
