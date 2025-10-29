به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیلگران معتقدند با نمایش ساختگی ترامپ برای صلح و آتشبس در منطقه، تحرکات رژیم اسرائیل اوضاع منطقه را در وضعیت شکنندهای قرار داده است. همچنانکه شب گذشته و بامداد امروز مناطقی در غزه مورد هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. دونالد ترامپ این حملات را که منجر به شهادت بیش از ۶۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر که عمدتا زنان و کودکان هستند نقض آتشبس نمیداند!
از سوی دیگر با تجاوزات متعدد رژیم صهیونیستی به لبنان، ناظران بینالمللی معتقدند اسرائیل شعله جنگ در این منطقه را نیز بیشتر خواهد کرد و منطقه بار دیگر به صحنه رویارویی نظامی پیش خواهد رفت. با این همه بیشتر تحلیلگران بر این باورند که رژیم اسرائیل در شرایط وخیمی از لحاظ اقتصادی و سیاسی است و جنگ ۱۲ روزه با ایران و همچنین ضربات سخت مقاومت یمن اسرائیل را در شرایط سختی قرار داده است.
فروپاشی اقتصادی اسرائیل زیر ضربات موشکی ایران
«جمال خالد الدباس»، کارشناس سیاسی اردن دربارهی وضعیت اقتصادی و سیاسی در سرزمینهای اشغالی پس از گذشت بیش از دو سال جنگ مداوم علیه غزه و جنگ ۱۲ روزه با ایران در گفتوگو با خبرگزاری ابنا گفت: شکی نیست که وضعیت اقتصادی اسرائیل تحت تأثیر جنگ مداوم قرار گرفته است، بهویژه با توجه به مدتزمان جنگ، و اتکای ارتش اسرائیل به فراخوان نیروهای ذخیره و موقعیت منحصربهفرد این رژیم که همه باید بهعنوان سرباز ذخیره در نظر گرفته شوند. این معادله منجر به کاهش قابلتوجه رشد اقتصادی، بهویژه با خروج بخشهای بزرگی از نیروی کار متخصص از اقتصاد شده است. همزمان، هزینههای سامانههای پدافند هوایی که طبق معادلهی معروف «هرچه سامانههای دفاعی پیشرفتهتر و مؤثرتر باشد، هزینهی عملیاتی آن بالاتر است» افزایش یافته است.
وی افزود: از سوی دیگر، موشکهای ایرانی و متحدانش فشار مضاعفی وارد کردهاند که در وهلهی نخست به دلیل پیشرفتهبودن موشکهای ایرانی در مقایسه با سایر موشکها و دوم، به دلیل تخلیهی اجباری شهرها و روستاهای جبههی شمالی توسط اسرائیل برای مدتزمان طولانی است. علاوه بر همهی این موارد، تأثیر ویرانگر و مستقیم موشکهای ایرانی موجب تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در سرزمینهای اشغالی شده است.
ساختار اقتصاد جنگی اسرائیل
الدباس تأکید کرد: هنگام بررسی اقتصاد اسرائیل و بهویژه اقتصاد جنگی، میتوان مشاهده کرد که قدرت اقتصادی بهطور کلی و اقتصاد جنگی اسرائیل بهطور خاص، بر دو رکن بنا شده است: نخست، رکن داخلی مبتنی بر اقتصاد پیشرفتهی فناوری و رکن دوم که مهمتر است، پشتیبانی اقتصادی و تجربی خارجی است. در این زمینه برای سلاح، مهمات و فناوری نظامی هیچ محدودیتی غیر از آنچه متحدان آمریکایی و غربی تعیین میکنند وجود ندارد.
وی گفت: بر این اساس، با وجود خسارتهای مذکور و تأثیر قابلتوجه آنها بر نرخ رشد و همچنین هزینههای بازسازی، باید گفت که جنگ حتی اگر تهدید اقتصادیِ وجودی برای اسرائیل ایجاد نکند، تأثیر جنگ در آینده مشکلات عمدهای را برای آن ایجاد خواهد کرد که فروپاشی آتشبس کنونی به آن دامن خواهد زد.
پیامدهای سیاسی جنگ و بازی انتخاباتی نتانیاهو
این تحلیلگر سیاسی اردن در ادامه دربارهی گزارشهای موجود دربارهی تعلل «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بهمنظور بهرهبرداری سیاسی از توافق آتشبس برای انتخابات احتمالی زودهنگام افزود: با توجه به وضعیت چندقطبی شدید داخلی در سرزمینهای اشغالی و درگیری شدید میان احزاب راست، چپ و میانه که قبل از ۷ اکتبر وجود داشت و با توجه به وقایع جنگ، تخریب گستردهی غزه و کشتار سیستماتیک و وحشتناک مردم غزه، مشاهده میکنیم که پایگاههای راست سنتی وابسته به نتانیاهو که تقریباً چهل یا چهلوپنج درصد از بلوک رأیدهندگان را تشکیل میدهند، همچنان از او حمایت میکنند. با این حال، او به بخش کوچکی از کسانی که در هر انتخاباتی در آینده مردد هستند، به چندپارگی اردوگاه مقابل و به نبود رقیب واقعی برای خود و حزبش تکیه میکند. این از نقطهنظر داخلی است.
محدودیت فشار آمریکا و نقش ترامپ در آتشبس
وی ادامه داد: اما از نقطهنظر خارجی هم باید گفت فشارهای آمریکا علیه نتانیاهو برای توافق آتشبس که ناشی از انگیزههای شخصی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور این کشور و همچنین به دلیل استحکام اتحاد آمریکا و اسرائیل صورت میگیرد، محدودیتهایی دارد و مطلق نیست، به این معنی که ترامپ و آمریکا اسرائیل را برای پذیرش چیزی که به هیچ وجه به منافعش خدمت نمیکند، تحت فشار قرار نخواهند داد. بلکه ترامپ توافق آتشبس را بهرغم نفرت نتانیاهو، به دلیل کاهش اثربخشی روایت اسرائیل که کشتار گسترده و وحشیانه را بهعنوان پاسخ و دفاع از خود توجیه میکند، اجرایی کرد.
الدباس تأکید کرد: من شخصاً معتقد نیستم که تعلل به نتانیاهو برای جلوگیری از هرگونه فشار آمریکا کمک کند. او شخصاً این موضوع را میداند و در مقابل، به ابهام در مفاد توافق و عدم خلع سلاح گروههای فلسطینی تکیه کرده است تا بدینوسیله، فشار آمریکا را دفع کند. این موضوع بهوضوح در اظهارات «جی.دی. وِنس»، معاون رئیسجمهور آمریکا در سفر اخیرش به سرزمینهای اشغالی مشهود بود، جایی که او در پایان از نتانیاهو خواست که به توافق فرصتی برای موفقیت بدهد. او بهطور ضمنی این پیام را ارسال کرد که اگر اهداف قبلی شکست بخورند، اسرائیل میتواند اقدام کند.
خستگی ارتش و ابهام در توافق آتشبس
وی در تحلیل اظهارات «اسحاق بریک»، نظامی بازنشستهی اسرائیل دربارهی خستهبودن ارتش این رژیم و افول جایگاه بینالمللی و عدم تحقق اهداف آن پس از دو سال جنگ مستمر گفت: شکی نیست که روایت اسرائیل مبنی بر اینکه این رژیم قربانی یک حمله است، در سایهی گسترش و وحشیگری، بهویژه با توجه به ویرانی گسترده، مدتزمان طولانی جنگ و پیامدهای منطقهای آن با دولت ایران و متحدانش در منطقه، مقبولیت خود را در غرب از دست داده است.
الدباس ادامه داد: در مورد این واقعیت که ارتش اسرائیل خسته است، باید گفت این موضوع پس از دو سال جنگ و در چندین جبهه، بهویژه برای اسرائیل که عمق استراتژیک ندارد (این امر بهوضوح در امواج موشکهای ایرانی که اسرائیل و متحدانش سعی در رهگیری آنها در دورترین فاصلهی ممکن از مرز اسرائیل داشتند، مشهود بود) و همچنین ذخیرهی انسانی محدود ارتش اسرائیل و ذخیرهی ناکافی در چندین جبهه و با توجه به مدتزمان جنگ در دورهی گذشته، یک واقعیت است. همچنین در مورد اسرای اسرائیلی هم باید گفت که ارتش اسرائیل حتی با وجود تخریب گسترده، مدت طولانی و کشتار بیهدف، تنها موفق به بازپسگیری تعداد بسیار محدودی از اسرا از طریق اقدام نظامی شد که این موضوع نشاندهندهی ضعف واکنش اطلاعاتی در این زمینهی خاص به یک رویداد مورد انتظار و یک پدیدهی قابل پیشبینی است. همچنین شکست اسرائیل در دستیابی به یک پیشرفت بزرگ در غزه، بهرغم تخریب و کشتار گسترده در این منطقه را منعکس میکند.
وی دربارهی توافق آتشبس امضاشده گفت: این توافق، مبهم با معانی و اصطلاحات گسترده است که شامل قوانین روشن و قطعی نمیشود. متون یا نکات موجود در توافق با شروط پذیرفتهشده برای تدوین قوانین و توافقها، مبنی بر اینکه باید جامع و منحصربهفرد باشند، همهی جنبهها و شرایط را شامل شوند و مانع درج مفاد غیرمرتبط باشند، منطبق نیست. بهطور کلی، مشخصهی این توافق، عدم قطعیت بالاست و متون یا مفاد مندرج در آن عمدتاً احتمالی هستند. این توافق ممکن است به دلیل درجهی بالای عدم قطعیت در مفاد آن دچار شکست و تغییر شده و منجر به برداشتهای متفاوت از برخی از نکات آن شود. با توجه به این موضوع، سران اسرائیل احساس میکنند که باید در هر مرحله طبق برداشت خود از متن توافق، بهطور کامل به منافع خود دست یابند و این البته خلاف آن چیزی است که گروههای مبارز در غزه سعی در انجام آن دارند و خلاف آن چیزی است که آنها میخواهند.
