هزاران شهید زیر آوار غزه و خباثت اشغالگران در جلوگیری از یافتن اجساد/ دفاع مدنی: جهان فوراً اقدام کند!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، هزاران شهروند این منطقه به اعتراضات خود نسبت به وضعیت اجساد شهدا و خانواده‌هایشان ادامه می‌دهند. آن‌ها همچنین به جانبداری جهانی از اشغالگران در خصوص اجساد اسرای اسرائیلی اعتراض کرده و خواستار توجه به وضعیت قربانیان خود هستند.

دو سال پس از جنگ نسل‌کشی اسرائیل، صدها جسد شهید در خیابان‌ها و میادین عمومی پراکنده مانده و هزاران جسد دیگر زیر آوار خانه‌های ویران شده مدفون هستند. خانواده‌ها به دلیل کمبود تجهیزات و ضعف امکانات نمی‌توانند آن‌ها را بیرون بیاورند.

تلفات انسانی و مادی فاجعه‌بار

محمود بصل، سخنگوی «دفاع مدنی» در نوار غزه، اعلام کرد که این سازمان از لحظه آغاز جنگ به حالت آماده‌باش درآمده و شبانه‌روز به خدمت‌رسانی به شهروندان و نجات جان آن‌ها پرداخته است.

وی تصریح کرد که در این راستا، ۵۰۰ نفر از کادر این سازمان شامل ۱۴۰ شهید و ۳۵۰ زخمی شده‌اند.

بصل در گفت‌وگو با الاخبار تأکید کرد که اشغالگران اسرائیلی به قوانین بین‌المللی که از غیرنظامیان و ارائه‌دهندگان خدمات بشردوستانه حمایت می‌کند، تعرض کرده‌اند.

او خسارات مادی وارد شده به سازمان «دفاع مدنی» را حدود ۹۰ درصد تخمین زد.

طرحی برای بیرون آوردن اجساد

بصل فاش کرد که تقریباً ۱۵ هزار جسد شهید در نوار غزه پراکنده است و از این تعداد، ۱۰ هزار جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده قرار دارند. او بیان کرد که طرحی برای بیرون آوردن اجساد تدوین شده بود، اما از سرگیری جنگ مانع از اجرای آن شد.

این طرح شامل تأمین تجهیزات لازم برای جستجوی اجساد و لباس محافظ برای اعضای «دفاع مدنی» است، اما به دلیل عدم اجرای پروتکل بشردوستانه از سوی اشغالگران، این طرح به تعویق افتاده است.

لجاجت اشغالگران

بصل به عدم همکاری نیروهای اشغالگر در ورود تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای «دفاع مدنی» اشاره کرد و تأکید کرد که هیچ یک از تجهیزات لازم برای این کار وارد نوار غزه نشده است.

او افزود: «بر اساس توافق قبلی، ۹ بولدوزر قدیمی وارد نوار شد که ارتش اشغالگر آن‌ها را منهدم کرد.»

با وجود این موانع، تیم‌های «دفاع مدنی» موفق شده‌اند از زمان توقف جنگ، ۴۵۰ شهید را از مناطق تحت کنترل ارتش اشغالگر خارج کنند. بصل مأموریت بیرون آوردن اجساد را «پیچیده و دشوار» توصیف کرد و گفت که تا کنون تقریباً ۵۳ هزار جسد بیرون آورده شده، اما هنوز بسیاری از اجساد در مناطق مختلف نوار پراکنده هستند.

فراخوان به اقدام جهانی

بصل از میانجی‌ها و ضامنان توافق آتش‌بس خواست تا فوراً مداخله کرده و بر اشغالگران فشار بیاورند تا پروتکل بشردوستانه را اجرا کنند. او خواستار ورود تجهیزات لازم برای انجام وظیفه بشردوستانه و حفظ کرامت شهدا شد.

در نهایت، هزاران شهروند غزه با ابراز مخالفت خود با جنایات اسرائیل و بی‌توجهی جامعه جهانی نسبت به وضعیت اجساد شهدا، خواستار اقدام فوری برای بازگرداندن بقایای عزیزان خود به خانواده‌هایشان شدند. بیش از ۱۰ هزار شهید هنوز از دو سال پیش زیر آوار مدفون هستند و هیچ اقدامی برای این موضوع صورت نگرفته است.

....................

پایان پیام