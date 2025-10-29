  1. صفحه اصلی
شبه‌نظامیان جولانی متهم به جنایت فرقه‌ای علیه شیعیان سوریه/ قتل وحشیانه جوان شیعه در غزلانیه

۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۷
مرکز مستندسازی نقض حقوق شیعیان در سوریه از جنایت تازه‌ای توسط عناصر مسلح وابسته به «جولانی» خبر داد و آن را نمونه‌ای آشکار از خشونت فرقه‌ای سازمان‌یافته علیه جامعه شیعه در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام مرکز مستندسازی نقض حقوق شیعیان در سوریه، باندهای مسلح وابسته به جولانی در منطقه غزلانیه در حومه دمشق به شهروند شیعه عطاءالله القطان حمله کرده و پس از شلیک چهارده گلوله به بدن او، وی را به قتل رساندند؛ اقدامی که مرکز آن را «جنایتی وحشیانه» توصیف کرده و نشانه‌ای از نفرت فرقه‌ای عمیق و خشونت هدفمند علیه غیرنظامیان بی‌گناه دانسته است.

در بیانیه مرکز مستندسازی آمده است: «این جنایت شنیع یک حادثه منفرد نیست، بلکه بخشی از کمپین سیستماتیکی از قتل‌ها و حملات هدفمند است که توسط گروه‌های وابسته به جولانی علیه اعضای جامعه شیعه در مناطق مختلف حومه دمشق انجام می‌شود؛ با هدف گسترش ترس و شعله‌ور کردن نزاع فرقه‌ای در میان شهروندان یک ملت.»

این مرکز تأکید کرده است که چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و مسئولیت کامل آن بر عهده هیئت تحریر الشام و رهبری آن، به‌ویژه شخص جولانی و همچنین هر فرد یا نهادی است که از این جنایات حمایت یا آنها را پنهان می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه، این مرکز از نهادهای بین‌المللی خواسته است:

سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری تحقیقات فوری درباره این جنایت و حملات مشابه علیه جامعه شیعه در سوریه را آغاز کنند.

قاتلان و عاملان پشت پرده این حملات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و از فرار آنها از عدالت جلوگیری شود.

حمایت قانونی و بشردوستانه از شهروندان شیعه در حومه دمشق و سایر مناطق آسیب‌دیده فراهم شود.

در پایان بیانیه آمده است: «خون شهید عطاءالله القطان گواهی بر وحشیگری این باندها و نشانه‌ای از ناکامی جامعه بین‌المللی در مقابله با تروریسمی است که بی‌گناهان را تنها به دلیل هویت فرقه‌ای هدف قرار می‌دهد.»

