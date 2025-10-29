به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی، مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات در نشست خبری نخستین جشنواره حفظ و مفاهیم قرآن کریم «مشکات» اظهار داشت: مؤسسه مشکات تاکنون پنج دوره مسابقات مردمی و سه دوره مسابقات بین‌المللی برگزار کرده است.

وی افزود: با توجه به رویکرد جدید مؤسسه طی حدود دو سال اخیر مبنی بر تمرکز بر حفظ قرآن همراه با دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث، تصمیم گرفتیم جشنواره‌ای قرآنی با محوریت حفظ، مفاهیم و ترجمه قرآن کریم برگزار کنیم. این جشنواره نخستین دوره رسمی جشنواره قرآنی مشکات است.

مدیرعامل مؤسسه مشکات با اشاره به تجربه موفق مؤسسه در زمینه برگزاری مسابقات و داوری قرآنی گفت: در این جشنواره که ویژه حافظان کل قرآن کریم است، محوریت با حفظ، ترجمه قرآن کریم و تفسیر سوره حجرات خواهد بود. این جشنواره برای آقایان و بانوان برگزار می‌شود و هیچ محدودیت سنی ندارد.

وی ادامه داد: ثبت‌نام از اول آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد. آزمون‌ها به‌صورت مجزا و در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. تمامی گروه‌های سنی می‌توانند در جشنواره شرکت کنند؛ تنها افرادی که در مسابقات اوقاف یا دوره‌های پیشین مسابقات مشکات، رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند، مجاز به شرکت در این دوره نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی درباره جزئیات آزمون‌ها توضیح داد: آزمون کتبی شامل ۵۰ سؤال از حفظ قرآن کریم، ۴۰ سؤال از ترجمه قرآن بر اساس ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی و ۱۰ سؤال از تفسیر سوره حجرات برگرفته از تفسیر نمونه آیت‌الله مکارم شیرازی است. آزمون کتبی ویژه خواهران در تاریخ ۲۰ آذر و آزمون کتبی برادران در تاریخ ۲۱ آذر برگزار می‌شود. آزمون شفاهی نیز دوم بهمن‌ماه با حضور ممتحنین سازمان دارالقرآن الکریم به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره علاوه بر جوایز نقدی، ویژگی خاصی نیز دارد و شرکت‌کنندگانی که حد نصاب لازم را کسب کنند، موفق به دریافت «مدرک حفظ عمومی» از سازمان دارالقرآن الکریم خواهند شد.

مدیرعامل مؤسسه مشکات در تشریح جوایز گفت: از میان نفرات برتر آزمون شفاهی، ۱۰ نفر از آقایان و ۱۰ نفر از بانوان به مرحله نهایی راه می‌یابند و در نهایت پنج ممتحن مرد و پنج ممتحن زن، سه نفر برتر هر بخش را انتخاب می‌کنند. برای نفرات اول تا سوم در بخش آقایان و بانوان به‌ترتیب ۷۰ میلیون، ۴۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین نفرات چهارم تا دهم هر بخش، مهمان ویژه مؤسسه مشکات در سفر سه‌روزه خانوادگی به شمال کشور خواهند بود.

وی با اشاره به اهداف جشنواره بیان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، حمایت از مؤسسات قرآنی کشور است. این مؤسسات کار آموزش را انجام می‌دهند و ما نیز با برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات قرآنی، در مسیر تقویت و هم‌افزایی با آن‌ها گام برمی‌داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی افزود: سازمان اوقاف و سایر نهادها نیز مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند، اما ما قصد داریم مدل جدیدی از برگزاری جشنواره قرآنی را ارائه دهیم. انتخاب سوره حجرات به دلیل محتوای اخلاقی و اجتماعی آن صورت گرفته، زیرا این سوره پاسخ‌گوی نیازهای اخلاقی و رفتاری جامعه امروز است.

وی خاطرنشان کرد: مجوز برگزاری این آزمون‌ها از سوی مؤسسه مشکات و با هماهنگی سازمان دارالقرآن الکریم صادر شده و این سازمان، مرجع معتبر اعطای گواهینامه‌های قرآنی است.

مدیرعامل مؤسسه مشکات گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۳۱ نفر در جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که فرصت ثبت‌نام تا ۳۰ آبان ادامه دارد. شرکت در این جشنواره کاملاً رایگان است و هر فردی که توانایی لازم را دارد می‌تواند در آن شرکت کند. آزمون کتبی به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان آن به مرحله دوم (آزمون شفاهی حضوری در تهران) راه پیدا می‌کنند.

وی در پایان بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کانال مؤسسه قرآن و عترت مشکات در پیام‌رسان ایتا به نشانی amozesh_mqmeshkat@ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

........

پایان پیام/ ۲۱۸