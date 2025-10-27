به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع حکومت طالبان امروز دوشنبه به شبکه الجزیره گفت که بهزودی بیانیهای مشترک درباره تمدید آتشبس، بازگشایی جادهها و آزادی اسیران صادر خواهد شد. این در حالی است که گفتوگوها میان مقامهای حکومت طالبان و دولت پاکستان برای سومین روز پیاپی در شهر استانبول ادامه دارد.
این منبع حکومت طالبان تأکید کرد که دو هیأت افغانستان و پاکستان در مذاکرات استانبول درباره موضوعات اصلی به توافقهایی کلی دست یافتهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد و زمان انتشار بیانیه مشترک را نیز مشخص نساخت.
سخنگوی حکومت طالبان نیز پیشتر در گفتوگو با الجزیره تأکید کرده بود که دولت متعهد به گفتوگو با پاکستان برای حل مسائل باقیمانده است.
او افزود که دور نخست مذاکرات در دوحه گامی مثبت در جهت تفاهم بوده و منتظر نتایج مرحله دوم گفتوگوها در استانبول هستند.
به گفتهی وی، خاک افغانستان مطابق با توافق دوحه علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و هرگونه تجاوز به خاک ما با واکنشی مشابه روبهرو خواهد شد، زیرا دفاع از خود حق مشروع ماست.
این مقام حکومت طالبان همچنین گفت که اقدامات نظامی اخیر این حکومت در پاسخ به گامهای پیشین پاکستان انجام گرفته است.
افغانستان و پاکستان، دو کشور همسایه در جنوب آسیا، چندی پیش در دوحه توافق کردند که پس از چند روز درگیری مرزی که دهها کشته برجای گذاشت، آتشبس برقرار کنند.
گفتوگوها در استانبول
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که مقامهای حکومت طالبان و دولت پاکستان امروز دوشنبه، برای سومین روز در استانبول به گفتوگو ادامه میدهند؛ گفتوگوهایی که تاکنون به صلح پایدار منجر نشده است.
به گفته رویترز، دور دوم مذاکرات صلح که با میانجیگری ترکیه در جریان است، با هدف دستیابی به آتشبس طولانیمدت برگزار میشود، اما دو طرف دیدگاههای متفاوتی درباره مسیر گفتوگوها دارند.
دو منبع امنیتی پاکستانی، مقامهای حکومت طالبان را به عدم همکاری متهم کردند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و تأکید کرده است که مذاکرات همچنان در فضایی دوستانه ادامه دارد.
