به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دور جدید مذاکرات میان پاکستان و طالبان که از روز شنبه (۳ آبان) در شهر استانبول ترکیه آغاز شده بود، پس از سه روز، شامگاه گذشته (۶ آبان) بدون دستیابی به هرگونه پیشرفت قابل‌توجهی به پایان رسید.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی و تلویزیون ملی افغانستان، این مذاکرات به دلیل اختلاف‌نظرهای عمیق، عدم همکاری طرفین و تفاوت در رویکردها به بن‌بست رسیده است، و چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای حل تنش‌های مرزی و مسائل امنیتی میان دو کشور همچنان مبهم باقی مانده است.

تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد که هیئت امارت اسلامی با تمام توان و با رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو و واقع‌گرایی در این مذاکرات شرکت کرده است، اما برخی حلقه‌های خاص در ارتش پاکستان مانع از پیشبرد گفت‌وگوهای سازنده شده‌اند.

این منبع افزود که طرف پاکستانی فاقد صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری قاطع به نظر می‌رسد و به جای ارائه استدلال‌های منطقی در میز مذاکره، ترجیح داده است از ادامه گفت‌وگوها عقب‌نشینی کند.

به گفته این شبکه تلویزیونی، طالبان تأکید کرده که افغانستان نه قادر به جلوگیری از حملات در خاک پاکستان است و نه می‌تواند به نمایندگی از گروه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) عمل کند، زیرا این مسئله ریشه در مشکلات داخلی و تاریخی پاکستان دارد که باید توسط خود این کشور حل‌وفصل شود.

طالبان همچنین با صراحت اعلام کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و از پاکستان خواسته است درخواست‌های خود را به‌صورت سنجیده، منطقی و معقول مطرح کند.

از سوی دیگر، به نقل از ژئونیوز پاکستان، منابع آگاه گزارش دادند که هیئت طالبان در مذاکرات استانبول از پذیرش کامل خواسته‌های ضدتروریسم اسلام‌آباد امتناع کرده است.

این منابع خاطرنشان کردند که مذاکرات با اختلاف‌نظرهای جدی همراه بوده، زیرا پاکستان بر مواضع خود پافشاری کرده، در حالی که هیئت طالبان تحت فشار دستورالعمل‌های دریافتی از کابل قرار داشته است.

به گفته منابع امنیتی، هیئت طالبان در طول مذاکرات به طور مداوم با مقامات کابل در تماس بوده و دستورات خود را از آنجا دریافت می‌کرده است، امری که باعث تأخیر در روند گفت‌وگوها و ناکامی در دستیابی به پیشرفت شده است.

به گفته این رسانه پاکستانی میانجی‌گران مذاکرات، خواسته‌های پاکستان را منطقی و مشروع ارزیابی کرده‌اند و حتی برخی از اعضای هیئت طالبان نیز در خفا با این خواسته‌ها موافق بوده‌اند، اما وابستگی آن‌ها به دستورات کابل مانع از انعطاف‌پذیری در مذاکرات شده است.

پاکستان بارها تأکید کرده که پذیرش خواسته‌هایش، به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و کنترل فعالیت‌های گروه‌های شبه‌نظامی مانند تی‌تی‌پی، نه‌تنها به نفع این کشور بلکه به سود صلح و ثبات منطقه‌ای است.

کشورهای میزبان مذاکرات نیز این پیام را به هیئت طالبان منتقل کرده‌اند، اما منابع پاکستانی می‌گویند که پاسخ‌های دریافتی از کابل تاکنون امیدوارکننده نبوده و برخی عناصر در رهبری طالبان ظاهراً دستور کار متفاوتی را دنبال می‌کنند.

این منابع تأکید کردند که موضع پاکستان همچنان منطقی، قاطع و برای برقراری صلح پایدار در منطقه ضروری است.

این مذاکرات که با هدف کاهش تنش‌های مرزی، تقویت همکاری‌های امنیتی و رسیدگی به نگرانی‌های دوجانبه برگزار شده بود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ناظران معتقدند که بدون انعطاف‌پذیری بیشتر از سوی هر دو طرف دستیابی به توافقی معنادار در آینده نزدیک دشوار خواهد بود.

