حکومت طالبان و دولت پاکستان بر سر ازسرگیری مذاکرات صلح توافق کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه منبع آگاه امروز، پنج‌شنبه، اعلام کردند که حکومت طالبان و دولت پاکستان بر سر ازسرگیری مذاکرات صلح در شهر استانبول به توافق رسیده‌اند؛ این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شد که اسلام‌آباد اعلام کرده بود گفت‌وگوها با شکست به پایان رسیده است.

یک مقام امنیتی پاکستانی گفت که مذاکرات میان دو کشور احتمالاً از سر گرفته خواهد شد، پس از آنکه روز چهارشنبه متوقف شده بود.

او افزود: به احتمال زیاد دور جدیدی از مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در استانبول برگزار خواهد شد.

این گفت‌وگوها با هدف دستیابی به صلحی پایدار میان دو کشور همسایه انجام می‌شود، پس از آنکه ده‌ها نفر در جریان شدیدترین درگیری‌های مرزی در سال‌های اخیر کشته شدند.

دو طرف پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اکتبر (۲۷ مهرماه) در دوحه توافق آتش‌بس امضا کرده بودند، اما آخرین دور مذاکرات در استانبول به توافقی جامع منجر نشد. روز سه‌شنبه گذشته، هر یک از دو کشور، دیگری را مسئول ناکامی در رسیدن به توافق نهایی دانستند.

درگیری‌ها میان دو کشور پس از حملات هوایی پاکستان در ماه جاری به شهر کابل پایتخت افغانستان، آغاز شد و افغانستان در پاسخ، به مواضع نظامی پاکستان در امتداد مرز مشترک ۲۶۰۰ کیلومتری حمله کرد. ارتش پاکستان روز یکشنبه گذشته اعلام کرد که در این درگیری‌ها پنج تن از نظامیانش و ۲۵ عضو گروه طالبان پاکستان کشته شده‌اند.

