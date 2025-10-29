به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید درگیری‌ها در سودان و یورش نیروهای واکنش سریع به شهر الفاشر در شمال دارفور، رسانه‌های غربی از جمله روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال و وبگاه انگلیسی میدل‌ایست‌آی گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که از نقش امارات متحده عربی در حمایت تسلیحاتی از این گروه شبه‌نظامی پرده برمی‌دارد.

افزایش ارسال تسلیحات از امارات به سودان

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در ماه اکتبر اعلام کردند که امارات عرضه پهپادها و سایر سامانه‌های تسلیحاتی به نیروهای واکنش سریع سودان را افزایش داده است. این تجهیزات شامل پهپادهای پیشرفته ساخت چین، سلاح‌های سبک، مسلسل‌های سنگین، خودروهای نظامی، توپخانه، خمپاره‌انداز و مهمات است.

تأیید گزارش‌های میدل‌ایست‌آی توسط وال‌استریت ژورنال

میدل‌ایست‌آی در گزارشی با استناد به مطالب منتشرشده در وال‌استریت ژورنال نوشت که آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع و اداره اطلاعات وزارت خارجه آمریکا از افزایش جریان انتقال سلاح از امارات به این گروه شبه‌نظامی خبر داده‌اند. این گروه به ارتکاب نسل‌کشی در دارفور متهم شده است.

شبکه پیچیده انتقال سلاح از امارات به سودان

میدل‌ایست‌آی پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۴ گزارش داده بود که امارات از طریق شبکه‌ای پیچیده از خطوط تأمین و اتحادها که از لیبی، چاد، اوگاندا و مناطق جداشده سومالی عبور می‌کند، برای نیروهای واکنش سریع سلاح ارسال می‌کند.

ارسال بمب‌های هدایت‌شونده و توپ‌های سنگین به دارفور

سازمان عفو بین‌الملل نیز در ماه می اعلام کرد که امارات در حال ارسال تسلیحات از جمله بمب‌های هدایت‌شونده جی‌بی۵۰اِی و توپ‌های هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری اِی‌اچ-۴ به دارفور است؛ منطقه‌ای که نیروهای واکنش سریع چندین استان آن را در محاصره دارند.

تصرف الفاشر و شکست مذاکرات صلح

این هفته، نیروهای واکنش سریع به شهر الفاشر یورش بردند و تصاویری از قتل‌عام غیرنظامیان در این شهر منتشر کردند. این اقدام بلافاصله پس از شکست مذاکرات صلح تحت حمایت آمریکا صورت گرفت. منابع مطلع به میدل‌ایست‌آی گفته‌اند که امارات، به‌عنوان مهم‌ترین حامی این گروه، حاضر به رسیدگی به وضعیت الفاشر که بیش از ۵۰۰ روز در محاصره بوده، نشده است.

ارسال پهپادهای سری رِینبو از چین به سودان

وال‌استریت ژورنال گزارش داده که امارات اکنون در حال تأمین پهپادهای سری رِینبو ساخت شرکت علوم و فناوری هوافضای چین برای نیروهای واکنش سریع است. یکی از این مدل‌ها، سی‌اچ-۹۵، قادر به شلیک تسلیحات هدایت‌شونده و پرواز ممتد به مدت ۲۴ ساعت است.

روابط نزدیک فرمانده شبه‌نظامیان سودان با امارات

طبق گزارش رسانه‌های غربی، «محمد حمدان دقلو» فرمانده نیروهای واکنش سریع، روابط نزدیکی با امارات دارد و مرکز امپراتوری تجاری خود را در دبی مستقر کرده است. او و خانواده‌اش از امارات برای قاچاق مقادیر زیادی طلا استفاده کرده‌اند که از معادن تحت کنترل شبه‌نظامیانش در دارفور استخراج شده است.

........

پایان پیام/