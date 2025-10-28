  1. صفحه اصلی
عملیات فریب رسانه‌ای و پشت‌پرده اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو + تصویر

۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۳
عملیات فریب رسانه‌ای و پشت‌پرده اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو + تصویر

«رئیس‌جمهور آمریکا درست همان زمانی که در پست‌های شبکه مجازی خود از دیپلماسی حرف می‌زد؛ از حملات اسرائیل باخبر بوده است.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال شرف کاریکاتوریست یمنی طرحی هنرمندانه از نزاع نمایشی ترامپ و نتانیاهو در مقابل رسانه‌ها کشیده که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. 

پیش از این نشریه وال‌استریت‌ژورنال اختلاف نتانیاهو ترامپ را عملیات فریب رسانه‌ای عنوان کرده و نوشته بود: «مسئولان آمریکایی و اسرائیلی عمداً خبرهایی را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که به نظر برسد اختلافات زیادی بین ترامپ و نخست‌وزیر اسرائیل بر سر ایران وجود دارد؛ اما در واقعیت، رئیس‌جمهور آمریکا درست همان زمانی که در پست‌های شبکه مجازی خود از دیپلماسی حرف می‌زد؛ از حملات اسرائیل باخبر بوده است.»

عملیات فریب رسانه‌ای و پشت‌پرده اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو + تصویر

