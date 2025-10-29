به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام خبری و بر اساس آنچه که حاکم دارفور اظهار کرده، شهر الفاشر و روستاهای اطراف آن شاهد جنایت و نسلکشی توسط نیروهای واکنش سریع بوده است.
طبق گفته منابع خبری فقط در یک روز ۲۰۰۰ نفر غیرنظامی توسط گروههای افراطی وابسته به امارات و اسرائیل کشته شدند.
هماهنگی کمیتههای مقاومت الفاشر نیز اعلام کرده که نیروهای حمایت سریع همه زخمیهای بستری در بیمارستان سعودی دانشگاه الفاشر را اعدام کردهاند.
واشنگتنپست به نقل از یک امدادگر گزارش داد: گزارشهایی درباره هدف قرار گرفتن و قتل صدها تا هزاران غیرنظامی در الفاشر بر اساس معیارهای قومی منتشر شده است.
طبق گزارش واشنگتنپست تصاویر ماهوارهای نشان میدهد خودروهای نظامی در الفاشر نزدیک پیکرهای متعدد قرار دارند که حتی از فضا قابل مشاهدهاند.
تصاویری نیز در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها از قتل فجیع غیرنظامیان منتشر شده است.
.
........................
پایان پیام
نظر شما