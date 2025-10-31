به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی تازه اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل نشست فوقالعادهای را برای بررسی بحران انسانی در سودان برگزار کرده است. در این نشست، دیپلماتها و مقامات بلندپایه سازمان ملل، اقدامات شبهنظامیان پشتیبانی سریع در شهر الفاشر را به شدت محکوم کردند و آنچه را در این شهر در حال وقوع است، «جهنمی بسیار تاریک» توصیف نمودند.
انگلیس بهعنوان کشور مسئول پرونده سودان در سازمان ملل، پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر قتلهای گسترده با انگیزههای قومی علیه غیرنظامیان، خواستار تشکیل این نشست اضطراری شد.
شهادت مقامات سازمان ملل درباره فجایع الفاشر
مارتا بوپی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور آفریقا، در این نشست اعلام کرد که وضعیت در شهر الفاشر «بهراستی هولناک» است. وی تأکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل مواردی از قتلعامها و اعدامهای میدانی را در جریان یورشها و حتی هنگام تلاش غیرنظامیان برای فرار از شهر ثبت کرده است. بوپی افزود که ارتباطات در شهر بهکلی قطع شده، هرجومرج حاکم است و هیچ فردی در الفاشر امنیت ندارد.
او همچنین هشدار داد که حمایتهای خارجی به تداوم و تشدید درگیریها دامن میزند و با اشاره به ورود مداوم سلاح و نیروهای جنگجو به سودان، وضعیت انسانی را وخیمتر میسازد.
شهادت معاون دبیرکل در امور بشردوستانه
تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، نیز در این نشست اعلام کرد که شهر الفاشر به «جهنمی تاریک» فرو رفته است. وی توضیح داد که نزدیک به ۵۰۰ نفر در بیمارستان «ولادت سعودی» کشته شدهاند و دهها هزار نفر دیگر در حالی که با خشونت، باجگیری و ناامنی گسترده روبهرو هستند، در حال فرار بهسوی شهر طولی، همجوار الفاشر، میباشند .
استیون دوتی، وزیر امور خارجه بریتانیا، گزارشها درباره کشتار غیرنظامیان در سودان را «وحشتناک و بهشدت نگرانکننده» توصیف کرد.
در پایان این نشست، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامهای، حمله به شهر الفاشر را محکوم کرد و خواستار لغو فوری محاصره این شهر توسط نیروهای پشتیبانی سریع شد. همچنین نسبت به خطر گسترش جنگ و تشدید بحران انسانی در دارفور هشدار داده شد.
نشست شورای امنیت همچنین شاهد یکی از شدیدترین مشاجرههای دیپلماتیک سالهای اخیر بود. نماینده سودان امارات را به ارسال سلاح، پول و پهپاد به دارفور متهم کرد، در حالی که نماینده امارات این اتهامات را رد کرده و تأکید کرد که کشورش تنها در حوزه کمکهای بشردوستانه فعال بوده است.
طرح صلح گروه ۴ همچنان معلق مانده است
روزنامه گاردین همچنین گزارش داد که گروه موسوم به «گروه ۴» شامل آمریکا، مصر، عربستان سعودی و امارات، پیشتر طرحی برای صلح در سودان پیشنهاد کرده بودند. بر اساس این طرح، قرار بود آتشبسی انسانی به مدت سه ماه برای تسهیل ارسال فوری کمکها برقرار شود و سپس به توقف دائمی درگیریها بینجامد. با این حال، این طرح تاکنون اجرایی نشده است.
........
پایان پیام/
نظر شما