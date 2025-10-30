به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر سودان در ایران با بیان اینکه شهر الفاشر امروز صحنه یکی از فاجعه‌بارترین صفحات تاریخ معاصر سودان است، خواستار اقدام مؤثر جامع بین‌الملل برای توقف تخاصمات شد و گفت: دخالت امارات در جنگ سودان دیگر یک راز نیست.

در پی تشدید درگیری‌ها و ورود بحران سودان به فاز تازه‌ای از خشونت‌ و آوارگی، شهر «الفاشر» در دارفور به کانون توجه جهانی بدل شده است. گزارش‌های میدانی و سازمان‌های حقوق بشری از محاصره طولانی‌مدت، حملات گسترده با پهپاد و توپخانه و کشتار و آزار سیستماتیک غیرنظامیان از جمله زنان، کودکان و سالمندان خبر می‌دهند. نهادهای پزشکی و حقوق بشری، بهره‌گیری از محاصره و کمبود غذا به‌عنوان ابزاری برای فشار بر ساکنان و ایجاد وضعیت نزدیک به «نسل‌کشی» را گزارش کرده‌اند و آمارهای تازه از کشته‌شدن صدها تا هزاران نفر و آوارگی گسترده حکایت دارند.

شورای امنیت سازمان ملل پیش‌تر با صدور قطعنامهٔ شمارهٔ ۲۷۳۶ در ژوئن ۲۰۲۴ خواستار رفع محاصره الفاشر و تأمین دسترسی بشردوستانه به غیرنظامیان شده بود، اما اجرای کامل این خواسته همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

از سوی دیگر، اتهامات بین‌المللی علیه بازیگران خارجی نیز بالا گرفته است: دولت سودان موارد متعدد ادعا درباره حمایت‌های تسلیحاتی و لجستیکی برخی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از نیروهای شبه‌نظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) مطرح کرده و پرونده‌هایی در محاکم بین‌المللی برای پیگیری مسئولیت‌ها مطرح شده است؛ این اتهامات از سوی برخی رسانه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی نیز مورد پوشش قرار گرفته و کشورهای متهم واکنش انکارآمیزی نشان داده‌اند.

ایران تخریب زیرساخت‌ها و کشتار مردم الفاشر را محکوم کرد.

در روز سه‌شنبه ششم آبان ماه «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در یک موضع‌گیری رسانه‌ای با ابراز نگرانی از درگیری‌های مسلحانه در شهر فاشر مرکز ولایت دارفور شمالی سودان، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه در این شهر را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار نسبت به برخی تحرکات خطرناک برای تجزیه مجدد سودان، بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.

گزارش رسانه‌های غربی از نقش امارات در تسلیح شورشیان.

بر اساس این گزارش، همزمان با یورش نیروهای واکنش سریع سودان به الفاشر، رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز در گزارشی نوشت که امارات متحده عربی که گفته می‌شوند از این شبه‌نظامیان در سودان حمایت می‌کند، در حال تامین تسلیحات برای این گروه است. سیرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در ماه اکتبر گزارش دادند که امارات عرضه پهپادها و سایر سامانه‌های تسلیحاتی به نیروهای واکنش سریع سودان را افزایش داده است.

رسانه انگلیسی میدل‌ایست‌آی نیز در ژانویه ۲۰۲۴ گزارش داده بود که امارات از طریق یک شبکه پیچیده از خطوط تامین و اتحادها که از لیبی، چاد، اوگاندا و مناطق جدا شده سومالی می‌گذرد، برای نیروهای پشتیبانی سریع سلاح تامین می‌کند.

نسل‌کشی در الفاشر در حال وقوع است.

در چنین فضایی، «عبدالعزیز حسن صالح» سفیر جمهوری سودان در ایران در مصاحبه با ایسنا به مسائل محوری این بحران، اتهامات مطرح شده علیه نیروهای شورشی، خواست دولت سودان برای پیگرد بین‌المللی این بحران و مجازات عاملان آن پرداخته است.

سفیر سودان درباره آخرین تحولات میدانی در الفاشر گفت: الفاشر امروز صحنه یکی از فاجعه‌بارترین صفحات تاریخ معاصر سودان است. نیروهای پشتیبانی سریع این نسل‌کشی را در الفاشر برنامه‌ریزی و اجرا کردند. آن‌ها ابتدا با محاصره شهر و عمداً گرسنه‌ نگه داشتن ساکنان به‌منظور تضعیف و آماده‌سازی اوضاع، به قتل‌عام‌های سازمان‌یافته که ابعادی در مرتبه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی دارند، دست زدند. شاهدان و مدارک تصویری که توسط خود عنصرهای شورشی ضبط شده، گواه این جنایات علیه غیرنظامیان بی‌دفاع از جمله زنان، کودکان و سالمندان است.

شورشیان، سازمان تروریستی شناخته شوند.

صالح در پاسخ به این پرسش که «سودان چه اقداماتی برای پیگرد این جنایات در سطح بین‌المللی انجام داده است؟»، گفت: پیش از این نیز ما خواسته بودیم که این گروه‌های شورشی رسماً به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شوند و رفتارها و اقدامات مجرمانه آنان محکوم گردد. اکنون دولت سودان بار دیگر این درخواست را به سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه می‌کند. افزون بر درخواست‌های سیاسی و دیپلماتیک، ما از دستگاه‌های قضایی بین‌المللی و محاکم ذی‌صلاح می‌خواهیم که به‌سرعت وارد عمل شوند و مجرمان را محاکمه کنند؛ این درخواست شامل پیگیری حامیان، تأمین‌کنندگان مالی و پشتیبانان این نیروها، اعم از دولت‌ها، افراد و نهادها، در داخل و خارج سودان نیز می‌شود.

دیپلمات سودانی درباره واکنش جامعه بین‌الملل به این اقدامات گفت: متأسفانه سکوت یا کندی واکنشِ بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی و نهادهای منطقه‌ای نقش‌ مهمی در تشویق این نیروهای شورشی بازی کرد. همین کم‌توجهی بود که به آن‌ها جسارت داد تا قطعنامه شورای امنیت درباره رفع محاصره الفاشر (قطعنامهٔ ۲۷۳۶ سال ۲۰۲۴) را نادیده بگیرند و به جنایات نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی ادامه دهند. ما از رسانه‌های آزاد و هر وجدان انسانی در جهان می‌خواهیم این کشتارها را محکوم کنند و صدای قربانیان باشند.

دولت سودان مدارک و شواهد جنایات را جمع‌آوری کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت سودان ادله‌ای درباره حمایت‌های خارجی از این نیروها دارد و چگونه این مسأله را پیگیری می‌کند؟»، گفت: دولت مدارک و شواهدی جمع‌آوری کرده است که نشان‌دهنده پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی برخی بازیگران خارجی از نیروهای شورشی است. ما این شواهد را به نهادهای بین‌المللی ارائه کرده‌ایم و در برخی از محاکم بین‌المللی نیز پرونده‌هایی علیه طرف‌های مذکور تشکیل شده یا در دست پیگیری است. پیگرد حامیان خارجی بخشی از تلاشِ گسترده ما برای تضمین عدالت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است. (لازم به ذکر است که طرف‌های متهم تاکنون پاسخ‌های رسمی متفاوتی ارائه داده‌اند و برخی اتهامات را رد کرده‌اند؛ اما روندهای قضایی و دیپلماتیک ادامه دارد.).

امارات نقش مهمی در طولانی شدن جنگ در سودان دارد.

دیپلمات سودانی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه «گزارش‌های رسانه‌ای متعددی در مورد حمایت امارات از نیروهای پشتیبانی سریع در سودان منتشر شده است. نقش امارات در تشدید درگیری‌ها چیست؟»، گفت: امارات متحده عربی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» (حمیدتی) را به خدمت گرفت. هنگامی که او شورش خود را علیه دولت سودان اعلام کرد، امارات متحده عربی در کنار او ایستاد، از نظر سیاسی و اقتصادی از او حمایت کرد و سلاح‌های پیشرفته‌ای را که از ایالات متحده، کشورهای غربی و چین تهیه کرده بود، در اختیارش قرار داد.

او در ادامه گفت: امارات متحده عربی حتی توانست کشورهای همسایه را علیه سودان بسیج کند و آنها را با بودجه سیاسی غیرقانونی اغوا کند. دولت سودان توانست دخالت امارات متحده عربی را در این طرح‌ها که وحدت و حاکمیت سودان را هدف قرار می‌داد، به جهانیان نشان دهد. این شواهد شامل سلاح‌های یافت شده در جعبه‌هایی با برچسب «امارات متحده عربی»، کارت‌های شناسایی افسران اماراتی و شواهد متعدد دیگری بود که سودان هنگام طرح شکایت علیه امارات متحده عربی در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد.

صالح با بیان اینکه «در ۶ مه ۲۰۲۴، شورای دفاع و امنیت سودان به دلیل حمایت نامحدود امارات از نیروهای پشتیبانی سریع، قطع روابط دیپلماتیک با امارات را اعلام کرد»، گفت: دخالت امارات در جنگ سودان دیگر یک راز نیست. هر کسی می‌تواند به راحتی با جستجو در اینترنت، شواهد قابل توجهی را که توسط سازمان ملل متحد، آژانس‌های تخصصی آن و سایر سازمان‌ها جمع‌آوری شده است، پیدا کند. سازمان‌های بین‌المللی فعال در سودان و روزنامه‌های مهم جهانی، این دخالت را به وضوح و بدون ابهام مستند کرده‌اند. متأسفانه، امارات متحده عربی نقش مهمی در طولانی شدن جنگ در سودان و تداوم رنج مردم سودان تا به امروز داشته است.

هدف نهایی ارتش بازگرداندن امنیت، ثبات و آرامش است.

صالح درباره برنامه‌ دولت سودان برای بازگرداندن امنیت و ثبات به مناطق آسیب‌دیده گفت: نیروهای ارتش و پشتیبانان قانونیِ دولت وظیفه خود در حفظ کشور، وحدت و تمامیت ارضی و امنیت مردم را ادامه خواهند داد. آن‌ها از همه ابزارهای مشروع برای شکست دادن این گروه‌های شورشی و اخراجشان از الفاشر استفاده خواهند کرد — همان‌گونه که در خارطوم و دیگر نقاط نیز موفق شده‌اند. هدف نهایی بازگرداندن امنیت، ثبات و آرامش و تحقق صلح عادلانه‌ای است که خواست‌ها و آرمان‌های مردم سودان را برآورده سازد.

جامعه بین‌الملل به وظیفه خود عمل کند.

سفیر سودان در ایران در بخش پایانی این گفت‌وگو تاکید کرد: ما از جوامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها می‌خواهیم که به وظیفه انسانی و حقوقیِ خود عمل کنند؛ نه‌فقط با صدور بیانیه، بلکه با اقدام مؤثر برای توقف مخاصمه، تضمین دسترسی بشردوستانه، محاکمه مجرمان و قطع حمایت‌های خارجی از نیروهایی که دست به جنایات فجیع می‌زنند. پیش از هرچیز، صدای قربانیان و تلاش برای احقاق حقوق آنان باید محور همه اقدامات قرار گیرد.

