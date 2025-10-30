به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار ویدیوهایی هولناک از فردی به نام «ابولولو» در روزهای اخیر، موجی از خشم و نگرانی را در شبکه‌های اجتماعی و محافل حقوق بشری برانگیخته است.

این فرد که گفته می‌شود نام واقعی‌اش «الفتح عبدالله ادریس» است، به عنوان فرمانده میدانی با درجه «سرتیپ» در نیروهای واکنش سریع شناخته می‌شود و نقش محوری در کشتارهای گسترده شهر فاشر در شمال دارفور داشته است.

در ویدیوهایی که از پایان هفته گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، ابولولو در حال اجرای اعدام‌های میدانی علیه مردان غیرمسلح دیده می‌شود. در یکی از صحنه‌ها، او در میان اجساد پراکنده ایستاده و با تهدید یک مرد زخمی، با سلاح خود به او شلیک می‌کند.

در ویدیویی دیگر، او در کنار چندین نیروی مسلح با سلاح‌های AK دیده می‌شود که در اطرافش دست‌کم ۹ اسیر غیرمسلح حلقه زده‌اند و پس از سخنانی کوتاه، با خونسردی به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کند.

ابولولو پیش‌تر در یک پخش زنده در شبکه «تیک‌تاک» اعتراف کرده بود که در جریان حملات به فاشر، ۹۰۰ نفر را شخصاً اعدام کرده است. او همچنین مدعی شده که در مجموع بیش از ۲۰۰۰ نفر را در این شهر کشته است. سابقه فعالیت او در نیروهای واکنش سریع به چندین سال بازمی‌گردد و پیش از انتقال به فاشر، در عملیات‌هایی در شهرهای الجیلی و الفوله مشارکت داشته است.

با وجود حضور مکرر او در لباس رسمی نیروهای واکنش سریع و همراهی با فرماندهان ارشد این گروه، ابولولو در اظهاراتی بعدی، وابستگی خود به این نیروها را انکار کرده و مدعی شده که «فقط یک شهروند است که با ارتش مقابله می‌کند».

در واکنش به این اتهامات، نیروهای واکنش سریع در ماه اوت اعلام کردند که تحقیقات داخلی درباره اقدامات ابولولو آغاز شده و در صورت اثبات عضویت او در این نیروها، «بدون تأخیر مجازات خواهد شد».

همزمان، دانشگاه ییل آمریکا در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای جدید، از وجود «تجمعات بزرگ» در خیابان‌های فاشر خبر داده که با اجساد انسانی مطابقت دارد. همچنین آثار احتمالی خون در این تصاویر دیده می‌شود که به گفته پژوهشگران، نشانه‌ای از وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در این منطقه است.

این گزارش‌ها بار دیگر توجه جهانی را به بحران انسانی در دارفور و ضرورت پاسخگویی عاملان جنایات جنگی در سودان جلب کرده‌اند.

