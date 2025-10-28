ربایش ۶ کادر درمان سودانی توسط نیروهای واکنش سریع در شهر فاشر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان روز سهشنبه اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع در شهر الفاشر، واقع در ایالت شمال دارفور، ۶ نفر از کادر درمانی را ربوده و برای آزادی آنها درخواست مبلغ هنگفت کردهاند.
طبق بیانیه این شبکه مستقل پزشکی، افراد ربودهشده شامل ۴ پزشک، یک داروساز و یک پرستار هستند که در طول دوره محاصره، به بیماران و مجروحان خدمات ارائه میدادند.
نیروهای واکنش سریع از خانوادههای این افراد درخواست مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون پوند سودانی برای هر پزشک کردهاند. هر دلار معادل ۳۵۰۰ پوند سودانی است.
این اقدام بهعنوان یک جنایت سازمانیافته توصیف شده که هدف آن نابودی باقیمانده زیرساختهای بهداشت و درمان در دارفور و ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان حوزه انسانی است.
شبکه پزشکان سودان، نیروهای واکنش سریع را مسئول کامل سلامت و جان این افراد دانسته و از سازمان جهانی بهداشت و نهادهای بینالمللی پزشکی و حقوق بشری خواسته تا برای آزادی آنها مداخله کنند. همچنین خواستار محاکمه عاملان این جنایت شده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه دانسته است.
وزارت خارجه سودان نیز روز سهشنبه با صدور بیانیهای، اقدامات نیروهای واکنش سریع در الفاشر را «جنایات تروریستی هولناک» توصیف کرد و آنها را به قتلهای نژادپرستانه و ارعاب سیستماتیک غیرنظامیان متهم کرد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که محاصره دو سال و نیمه شهر الفاشر و گرسنگی دادن به ساکنان آن، بخشی از طرح نسلکشی برنامهریزیشده توسط این نیروهاست.
وضعیت انسانی و بینالمللی
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرده که طی ۴۸ ساعت گذشته، بیش از ۲۶ هزار نفر از الفاشر آواره شدهاند.
دولت سودان بارها نسبت به بیتفاوتی جامعه جهانی هشدار داده و خواستار اجرای قطعنامه ۲۷۳۶ شورای امنیت سازمان ملل شده است. این قطعنامه خواستار پایان محاصره الفاشر و کاهش تنشها در منطقه است.
وزارت خارجه سودان تأکید کرده که فقدان اراده سیاسی بینالمللی، به نیروهای واکنش سریع اجازه داده تا قوانین بینالمللی را نادیده بگیرند و به کشتار و تخریب ادامه دهند.
گفتنی است از آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع درگیر جنگی خونین هستند و تلاشهای دیپلماتیک منطقهای و بینالمللی تاکنون نتوانستهاند به آن پایان دهند. در این میان، غیرنظامیان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
