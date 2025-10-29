به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارکو مناوی، حاکم اقلیم دارفور سودان اعلام کرد که شهر الفاشر و روستاهای اطراف آن شاهد جنایت و نسل‌کشی توسط نیروهای واکنش سریع بوده ‌است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که نهادهای بین‌المللی نسبت به وخامت اوضاع انسانی و لزوم محاکمه عاملان جنایات هشدار داده‌اند.

مناوی در سخنرانی خود گفت: «نیروهای واکنش سریع میان کودک و غیرنظامی تفاوتی قائل نیستند» و تأکید کرد که «آنچه در الفاشر رخ می‌دهد، آغاز ماجراست نه پایان آن».

وی سکوت جامعه جهانی را «ننگ و خیانت به انسانیت» دانست و اظهار داشت: «تأمین‌کننده مالی این نیروها، سکوت جهان را خریده است».

نیروهای واکنش سریع روز یکشنبه اعلام کردند که پس از بیش از یک سال محاصره، کنترل کامل شهر الفاشر را به دست گرفته‌اند. این اقدام به معنای تقسیم کشور بین شرق تحت کنترل ارتش و غرب تحت کنترل نیروهای واکنش سریع است.

رئیس دفتر صلیب سرخ در دارفور اعلام کرد که در شهر الفاشر اردوگاه‌های عظیم آوارگان شکل گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این اردوگاه‌ها گسترش یابند.

طبق برآوردهای صلیب سرخ، حدود ۵ میلیون نفر در حال حاضر در شمار آوارگان قرار دارند.

وزارت خارجه سودان روز سه‌شنبه مدیر دفتر برنامه جهانی غذا در سودان و مدیر عملیات این نهاد را عنصر نامطلوب اعلام کرد و از آنان خواست ظرف ۷۲ ساعت کشور را ترک کنند.

دولت سودان تأکید کرد که این تصمیم تأثیری بر ادامه همکاری با برنامه جهانی غذا نخواهد داشت و همکاری با نهادهای بین‌المللی طبق قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت.

گفتنی است از آغاز جنگ میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۲۰ هزار نفر کشته و بیش از ۱۵ میلیون نفر آواره یا پناهنده شده‌اند.

..................................

پایان پیام/ 167