به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی گاردین روز چهارشنبه نوشت که رژیم اسرائیل در جنگ ۱۳ ماهه اخیر با حزبالله در لبنان از مهمات خوشهای استفاده کرده است.
تصاویر بقایای دو نوع جدید مهمات خوشهای ۵ میلیمتری «باراک ایتان» و موشک هدایتشونده ۲۲۷ میلیمتری «رعام ایتان» در جنوب لبنان توسط چندین کارشناس تسلیحاتی تأیید شده است.
مهمات خوشهای به دلیل پراکندگی وسیع و شمار بالای انفجار ناکام، تهدیدی جدی برای غیرنظامیان محسوب میشوند و استفاده از آنها در کنوانسیون بینالمللی ممنوع است؛ هرچند اسرائیل عضو این کنوانسیون نیست. ارتش رژیم اسرائیل استفاده از این سلاحها را نه تأیید و نه تکذیب کرده و گفته تنها از «سلاحهای قانونی» استفاده میکند.
لبنان سابقه تلخی با این سلاحها دارد؛ میلیونها بمب خوشهای رژیم اسرائیل در سال ۲۰۰۶ هنوز هم جان غیرنظامیان را میگیرد. کارشناسان و گروههای حقوق بشری تأکید دارند که این سلاحها ذاتاً غیرقابل کنترل بوده و دههها پس از استفاده همچنان مرگبار باقی میمانند.
