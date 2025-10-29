واکنش ایران به تحولات سودان؛ ‌هشدار خطر تجزیه مجدد سودان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات اخیر در سودان، نسبت به برخی تحرکات خطرناک که میتواند منجر به تجزیه مجدد این کشور شود، هشدار داد.
نگرانی از درگیریهای مسلحانه در دارفور شمالی
بقائی با اشاره به درگیریهای مسلحانه در شهر فاشر، مرکز ولایت دارفور شمالی سودان، این تحولات را نگرانکننده دانست و خواستار توجه جدی جامعه جهانی به پیامدهای احتمالی آن شد.
تأکید بر حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی سودان
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در موضعگیری رسانهای خود، بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی سودان تأکید کرد و خواستار پرهیز از هرگونه اقدام یا تحرکاتی شد که ثبات این کشور آفریقایی را تهدید میکند.
