به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۳۰۰ نویسنده و روزنامه‌نگار در اعتراض به پوشش جانبدارانه و ضد فلسطینی روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» درباره جنگ غزه، در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که تا زمان اصلاح سیاست‌های این روزنامه در قبال مسئله فلسطین، آثار خود را در بخش یادداشت‌ها و دیدگاه‌های آن منتشر نخواهند کرد.

در این نامه که با عنوان «تحریم، عدم همکاری و لغو اشتراک» منتشر شده، امضاکنندگان از جمله گرتا تونبرگ فعال محیط زیست، رشیده طلیب نماینده کنگره آمریکا، و شماری از نویسندگان و هنرمندان تأکید کردند: رسانه‌ها، همانند کارخانه‌های اسلحه‌سازی، بخشی از ماشین جنگی هستند که بی‌کیفرمانی و تعصب را تولید و تداوم می‌بخشند.

نویسندگان در این نامه «نیویورک‌تایمز» را متهم کرده‌اند که در طول دو سال گذشته با بازتاب دروغ‌های مقامات اسرائیلی و سانسور یا تغییر گزارش‌ها به درخواست نهادهای صهیونیستی، در تداوم جنایات علیه مردم غزه نقش مستقیم داشته است. آنان به‌ویژه خواستار پس گرفتن گزارش جنجالی این روزنامه با عنوان «فریادهای بی‌کلام» شدند که شامل ادعاهای بی‌اساس درباره تعرض جنسی در جریان حمله حماس بود!

در نامه تأکید شده است که این روزنامه باید استانداردهای تحریری خود را بازنگری کند، خبرنگارانی را که سابقه خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی دارند از پوشش جنگ کنار بگذارد و با نفی جانبداری ضد فلسطینی، صداقت حرفه‌ای خود را بازسازی نماید. همچنین از هیئت تحریریه «نیویورک‌تایمز» خواسته شده تا خواستار توقف ارسال تسلیحات آمریکا به اسرائیل شود.

نویسندگان در بیانیه‌ای همراه این نامه، از قول روزنامه‌نگار فلسطینی «حسام شبات» که در جریان بمباران‌های غزه به شهادت رسید، نوشتند: زبان رسانه‌هاست که نسل‌کشی را توجیه‌پذیر می‌کند. یکی از دلایل تداوم بمباران‌ها پس از صدها روز، نقش رسانه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز است.

در پایان این نامه آمده است: همان‌گونه که کارخانه‌های اسلحه مرگ تولید می‌کنند، رسانه‌ها نیز بخشی از ماشین جنگ هستند. وظیفه ما در غرب این است که نهادهای هم‌دست در جنایت علیه مردم فلسطین را پاسخ‌گو کنیم.

............

پایان پیام