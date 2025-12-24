آزادی »گرتا تونبرگ« پس از بازداشت در تظاهرات حمایت از فلسطین در لندن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس لندن اعلام کرد که «گرتا تونبرگ» فعال محیط زیست سوئدی، پس از بازداشت در جریان تظاهراتی در حمایت از فلسطینی‌ها، شامگاه سه‌شنبه آزاد شد.

پلیس لندن گفت تونبرگ در جریان تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان بازداشت شد و سپس با قرار وثیقه آزاد گردید.

جنبش «زندانیان برای فلسطین» که مقر آن در بریتانیاست، اعلام کرد: بازداشت تونبرگ بر اساس قانون ضدتروریسم صورت گرفت؛ زیرا او پلاکاردی با مضمون «من از زندانیان فلسطین اکشن حمایت می‌کنم. من مخالف نسل‌کشی هستم» حمل می‌کرد. دولت بریتانیا سازمان «فلسطین اکشن» را یک گروه تروریستی معرفی کرده است.

تونبرگ (22 ساله) از سال 2018 (1397) با برگزاری اعتراضات هفتگی مقابل پارلمان سوئد به شهرت رسید.

سال گذشته، او در انگلیس از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شد؛ زیرا دادگاه حکم داد بازداشت او و دیگران در جریان اعتراضات لندن فاقد مبنای قانونی بوده است.

در اکتبر 2024 (مهر 1403)، اسرائیل، تونبرگ را همراه با 478 نفر دیگر پس از مشارکت در کاروان دریایی «کاروان صمود» که قصد رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه داشت، بازداشت و سپس اخراج کرد.

