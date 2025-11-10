تجمع دانشجویان مونیخ در اعتراض به همکاری دانشگاه با رژیم صهیونیستی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشجویان دانشگاه فنی مونیخ آلمان (TUM) در اعتراض به همکاری این دانشگاه با رژیم صهیونیستی تجمع کردند و رئیس دانشگاه را به «همدستی در نسل‌کشی غزه» متهم کردند. آنان در اقدامی نمادین و با الهام از حملۀ مرگبار رژیم صهیونیستی به خبرنگار فلسطینی «حسام شبات»، یکی از سالن‌های دانشگاه را به نام «Hossam’s Hall» نام‌گذاری کردند. شبات یا (شباط)، خبرنگار ۲۳ ساله، در ماه مارس در حملۀ هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شمال غزه به شهادت رسیده بود.

در گزارشی که در ماه ژوئیه با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» منتشر شد، «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، همکاری‌های بحث‌برانگیز دانشگاه فنی مونیخ را با شرکت‌های نظامی اسرائیل مورد انتقاد قرار داد. به‌گفتۀ این گزارش، این دانشگاه در قالب مرکز پژوهشی «لودویگ بلکو» در اوتوبِرون با ۲۲ شرکت نظامی و فناوری اسرائیلی همکاری دارد و در ازای آن ۱۱ میلیون یورو بودجه دریافت کرده است.

بر اساس اعلام ادارۀ رسانه‌های غزه، از زمان آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۷۴ خبرنگار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند.

گفتنی است سال گذشته نیز دانشجویان آمریکایی در جریان اعتراضات سراسری علیه کشتار مردم غزه، یکی از ساختمان‌های دانشگاه کلمبیا را به نام «هند راجب» – دختر پنج‌سالۀ فلسطینی که به‌همراه خانواده‌اش در ژانویۀ ۲۰۲۴ توسط نظامیان صهیونیست در غزه به شهادت رسید – نام‌گذاری کردند.

