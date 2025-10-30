به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس حرم حضرت عباس(ع) با انتشار بیانیهای اعلام کرد: این عتبه جشن مرکزی دانش آموختگی دانشجویان دختر دانشگاههای عراق و کشورهای اسلامی را با شعار «از نور فاطمه (علیها السلام) جهان را نورانی میکنیم»، در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ در کربلای معلی، با حضور پنج هزار دانشجوی دختر برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عتبه عباسی در این بیانیه تصریح کرد: بخش مدارس زنانه دینی «الکفیل» وابسته به دفتر متولی شرعی امور بانوان در این عتبه مقدس، تمرینات مربوط به رژه شرکتکنندگان در نهمین دورهی جشن دانش آموختگی دانشجویان دختر را به پایان رسانده است.
بشری الکنانی، مسئول این بخش، اظهار داشت: تمرینات نهایی با سخنرانی احمد الرسام، ناظر بر فعالیتهای بخش تربیت و آموزش عتبه عباسی، آغاز و دانشجویان فارغالتحصیل از استانهای مختلف، تمرینات فشردهای را در مجموعه پشت سر گذاشتهاند تا آمادهی هدایت تیمهای خود در طول مراسم باشند.
الکنانی تأکید کرد: تمامی تدارکات و مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم، کامل شده و تیمهای شرکتکننده در روز جشن در آمادگی کامل خواهند بود.
این مراسم فردا جمعه برگزار خواهد شد و برنامههای صبحگاهی شامل بخشهایی چون،ادای سوگند در مقابل مرقد حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و زیارت مرقد آن، رژه در بینالحرمین و سپس زیارت امام حسین (علیه السلام) خواهد بود.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما