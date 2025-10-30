شیخ عبدالمهدی کربلایی از پیشرفت پروژه صحن امام حسن(ع) حرم حسینی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده رسمی آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی در عراق، از پیشرفت کار در پروژه صحن امام حسن علیه‌السلام بازدید کرد.

صحن امام حسن علیه‌السلام در طرح توسعه حرم امام حسین علیه‌السلام با مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع به منظور افزایش فضای زیارتی حرم سیدالشهدا علیه‌السلام در حال ساخت است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۷۰ درصد فضای این صحن به عنوان فضای زیارتی پیش‌بینی شده و همچنین قرار است این فضا در ایام مناسبتی به ویژه روز عاشورا که دسته عزاداری میلیونی طویریج به زیارت امام حسین علیه‌السلام مشرف می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

