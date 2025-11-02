درخشش بانوان فناور جامعه الزهرا(س) در چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر که در دانشگاه فارابی تهران برگزار شد، تشکل بانوان فناور جامعه‌الزهرا با ارائه‌ی دستاوردهای نوآورانه‌ی خود، توجه بسیاری از متخصصان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات را به خود جلب کرد.

خانم علامه، نماینده‌ی این تشکل، در سخنرانی خود به معرفی یک بسته‌ی جامع نرم‌افزاری پرداخت که شامل شش سامانه‌ی کلیدی است. این پکیج با بهره‌گیری از سامانه‌ی احراز هویت یکپارچه (SSO)، امکان اتصال و دسترسی هم‌زمان به تمامی زیرسامانه‌ها را برای کاربران فراهم می‌سازد.

به گفته‌ی وی، این راهکار نه‌تنها امنیت و سرعت را در فرآیندهای مدیریتی ارتقا می‌دهد، بلکه نیاز سازمان‌ها به خرید سامانه‌های پراکنده را نیز برطرف می‌کند.

اجزای اصلی این بسته‌ی نرم‌افزاری عبارتند از:

- نوید BPMS: سامانه‌ی مدیریت فرآیندهای سازمانی

- دیبا: ابزار گزارش‌گیری و تحلیل‌های دوره‌ای ویژه‌ی مدیران

- سامانه مدیریت پروژه: برای برنامه‌ریزی، اجرا و پایش پروژه‌ها

- فجر سامانه‌ساز: پلتفرمی برای طراحی و توسعه‌ی سامانه‌های اختصاصی

- SSO: سامانه‌ی احراز هویت یکپارچه که نقش ستون فقرات این پکیج را ایفا می‌کند

خانم علامه تأکید کرد که این مجموعه، با رویکردی بومی و متناسب با نیازهای نهادهای داخلی طراحی شده و می‌تواند به عنوان یک راهکار جامع، جایگزین بسیاری از نرم‌افزارهای خارجی و پراکنده شود.

حضور بانوان فناور در این کنفرانس، نمادی از رشد و بلوغ علمی و فنی زنان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بود؛ حضوری که نه‌تنها به نمایش توانمندی‌های فنی آنان پرداخت، بلکه افق‌های تازه‌ای برای همکاری‌های علمی و صنعتی گشود.

