به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش «واش» (WaSH) که مسئول رسیدگی به پرونده آب و بهداشت بوده و متشکل از چندین سازمان بین‌المللی و محلی فعال در این زمینه است، اعلام کرد که ۳.۳۴ میلیون نفر از ساکنان لبنان برای دسترسی به آب پاک ــ چه برای آشامیدن و چه برای مصارف خانگی ــ به کمک فوری نیاز دارند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این رقم نشان‌دهنده گسترش عمیق بحران آب در لبنان است، زیرا معادل ۶۳ درصد از جمعیت کشور می‌شود و در شرایطی به ثبت رسیده که نه منابع مالی کافی برای حل بحران وجود دارد و نه زیرساخت‌های توزیع آب در مناطق جنوبی و بقاع، به‌دلیل بمباران‌های اسرائیل، از آسیب در امان مانده‌اند.

در گزارش «واش» آمده است که نیاز مالی این بخش به ۲۸۵ میلیون دلار می‌رسد، اما مبالغ موجود تنها ۳۰.۵ درصد از این رقم را پوشش می‌دهد. مجموع بودجه باقی‌مانده از سال ۲۰۲۴ و مبلغ در دسترس برای سال ۲۰۲۵ از ۸۷ میلیون دلار فراتر نمی‌رود.

در همین حال، «راهبرد ملی بخش آب لبنان ۲۰۲۴–۲۰۲۵» که از سوی وزارت انرژی و آب لبنان، منتشر شده، با تأیید وجود مشکلات جدی در این بخش تأکید می‌کند که لبنان با تنش آبی روبه‌رو است و انتظار می‌رود نیازها در سال‌های آینده افزایش یابد.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی و آب، نیاز لبنان به آب در سال ۲۰۲۵ به ۱ میلیارد و ۴۱۴ میلیون مترمکعب می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ با افزایش ۵.۴ درصدی، این رقم به ۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون مترمکعب برسد. در حال حاضر، میانگین مصرف روزانه هر فرد در لبنان حدود ۲۰۰ لیتر است که شامل آب آشامیدنی و مصرف خانگی می‌باشد.

