به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به دلیل خسارتهای سنگینی که به بخش کشاورزی در مناطق جنوب و بقاع لبنان وارد شده است، نیاز به یک برنامهی بازسازی وجود دارد که هزینهی آن از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ۲۶۳ میلیون دلار برآورد شده است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این برنامه قرار است طی یک سال و چند ماه اجرا شود و بهعنوان یک اولویت فوری تعریف شده است. هدف اصلی آن نجات کشاورزی لبنان از پیامدهای جنگ است و شامل هیچگونه نوسازی یا توسعهی ساختاری نیست. یعنی هدف برنامه، بازگرداندن بخش کشاورزی در مناطق جنوبی و بقاع به وضعیت پیش از جنگ است.
بر به گزارش فائو، این طرح به دو مرحلهی کوتاهمدت و میانمدت تقسیم میشود و هدف آن احیای تولید کشاورزی لبنان، بازگرداندن معیشت کشاورزان لبنانی و تثبیت امنیت غذایی در مناطق بهشدت آسیبدیده از جنگ در لبنان بهویژه در استانهای جنوب، نبطیه و بقاع است.
اولین گامها ماهیتی اضطراری دارند و برای نجات فصل زراعی و بازگشت تولید در نظر گرفته شدهاند. هزینهی این بخش ۳۲ میلیون دلار برآورد شده است و شامل تأمین بذر، کود، خوراک دام، ابزار و تجهیزات کوچک کشاورزی میشود تا کشاورزان بتوانند به زمینهایشان بازگردند و معیشت خود را حفظ کنند. همچنین فائو تخمین میزند که ۴۵ میلیون دلار برای بازسازی زمینهای کشاورزی و پاکسازی آوار، ۵۱ میلیون دلار برای بازسازی دامداریها پس از از دست رفتن بیش از دو میلیون رأس دام و طیور و ۱۱ میلیون دلار برای تعمیر گلخانهها، شبکههای آبیاری و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز است.
بخش دوم برنامه به حمایت از صنایع غذایی و محیط روستایی اختصاص دارد. در این مرحله، ۷.۳ میلیون دلار برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط صنایع غذایی تخصیص یافته است. همچنین ۲.۸ میلیون دلار برای احیای جنگلها و مراتعی که بر اثر بمباران و آتشسوزی آسیب دیدهاند در نظر گرفته شده است. افزون بر آن، ۱۶ میلیون دلار برای بازسازی مزارع دام و آبزیپروری و تعمیر قایقهای ماهیگیری آسیبدیده اختصاص یافته و ۷۰۰ هزار دلار نیز برای بازسازی مراکز تحقیقاتی و مدارس کشاورزی در نظر گرفته شده است.
در مرحلهی میانمدت، برنامه بر این فرض استوار است که روند بازسازی باید از تولید تا مدیریت پایدار را دربر گیرد. این مرحله بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و هدف آن فعالسازی زنجیرههای ارزش کشاورزی، بهویژه در بخش میوهها، سبزیجات و لبنیات، با هزینهای نزدیک به ۳۹ میلیون دلار است. همچنین ۳۹ میلیون دلار دیگر نیز برای مدیریت پایدار منابع طبیعی مانند آب، جنگلها، مراتع و منابع شیلات اختصاص خواهد یافت.
در کنار این اقدامات، اصلاح نهادی و ترسیم چشمانداز آینده نیز در دستور کار قرار دارد. بر اساس ارزیابی فائو، بازسازی واقعی تنها به معنای بازسازی فیزیکی نیست بلکه مستلزم تقویت ظرفیتهای نهادی است. در این راستا، ۱۸ میلیون دلار برای بهبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، توسعهی نظامهای اطلاعات کشاورزی و افزایش توانایی نهادهای عمومی برای مقابله با بحرانها و بلایای اقلیمی اختصاص مییابد. فائو معتقد است اگر سرمایهگذاری هوشمندانهای صورت گیرد، کشاورزی میتواند به موتور اصلی بازسازی اقتصادی و اجتماعی لبنان تبدیل شود و فرصتهای شغلی فراوانی در مناطق روستایی این کشور ایجاد کند.
در همین راستا، فائو توصیه کرده است که روند بازسازی باید بر پایهی اصول بازسازی بهتر از گذشته یعنی توسعهی کشاورزی بهگونهای پایدار و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی صورت گیرد. اقدامات پیشنهادی شامل کاشت گونههای مقاوم به خشکی، صرفهجویی در مصرف آب آبیاری، حمایت از کشاورزی هوشمند اقلیمی، ترویج شیوههای پایدار دامداری، تقویت مدیریت پایدار جنگلها و مراتع، و ایجاد سازوکارهای هماهنگی محلی و شراکتهای گسترده است.
