نمایشگاه خیابانی کتاب «رنگین کمان» در هرات برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوان افغانستانی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بهویژه در میان جوانان، نمایشگاهی خیابانی با عنوان «رنگینکمان» در شهر هرات برگزار کرد.
در این نمایشگاه ۴ روزه بیش از یکهزار جلد کتاب با موضوعات متنوعی مانند روانشناسی، ادبیات، رمان، دین، تاریخ و توسعه فردی برای بازدید و خرید علاقهمندان عرضه شده است.
برگزار کننده این نمایشگاه هدف از این ابتکار را تقویت تعامل فرهنگی و افزایش علاقه جوانان به مطالعه عنوان کرد و افزود که قصد دارد این نمایشگاه را در نقاط مختلف شهر برگزار کند تا دسترسی به کتاب آسانتر شود.
در این نمایشگاه، کتابها با تخفیف ویژه ارائه شده و علاقهمندان میتوانند آزادانه موضوعات مورد نظر خود را بررسی و انتخاب کنند.
اخیراً نمایشگاههای خیابانی و سیار کتاب در دیگر استانهای افغانستان مانند کابل، مزارشریف و بامیان نیز افزایش یافته و گزارشها نشاندهنده استقبال جوانان از کتابهای روانشناسی و توسعه فردی است.
کارشناسان فرهنگی معتقدند که چنین فعالیتهایی، با تسهیل دسترسی به کتاب، میتواند سطح مطالعه را بالا برده و به کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی کمک کند
