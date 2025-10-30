به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصب موانع ایمنی و حفاظتی جدید در مسیرهای ورودی اصلی مسجدالنبی در مدینه به پایان رسید. این اقدام با مدیریت و نظارت ریاست کل امور مسجدالنبی انجام شده و با هدف ارتقای ایمنی زائران، جلوگیری از سقوط احتمالی در مسیرهای مرتفع و مدیریت بهتر جریان جمعیت در ساعات شلوغ نماز صورت گرفته است.

نرده‌های جدید عمدتاً در بخش‌های رمپ (مسیر شیبدار) منتهی به درهای اصلی مسجد مشاهده می‌شوند؛ مناطقی که معمولاً در زمان نماز شاهد فشار جمعیت بیشتری هستند. مسئولان با توجه به حضور میلیون‌ها زائر در ماه، این اقدام را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مستمر مدیریت جمعیت و افزایش ایمنی زائران انجام داده‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌ها در مسجدالنبی طی سال جاری ادامه خواهد داشت و توجه ویژه‌ای به مناطق پرتردد خواهد شد تا امنیت، دسترسی اضطراری و تجربه زائران بهبود یابد.

