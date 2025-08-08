به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میلیون‌ها زائر از نقاط مختلف عراق همچنان به صورت پیاده به سمت کربلای معلی در حرکت هستند تا در مراسم اربعین امام حسین (ع) شرکت کنند؛ این مراسم یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های دینی و انسانی است که هر ساله در جهان برگزار می‌شود.

جمعیت پیاده‌روی‌کنندگان از دورترین مناطق جنوب عراق آغاز شده و از استان‌های مرکزی عبور می‌کنند تا به کربلای معلی برسند. مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به شهر مقدس کربلا، شاهد حرکت فشرده و گسترده مردم است که روز به روز بر تعداد آن‌ها به‌ویژه با نزدیک شدن به زمان برگزاری این مراسم، افزوده می‌شود.

اقدامات امنیتی شدید و برنامه‌ریزی میدانی دقیق

در همین راستا، «عبد الأمیر الشمری» وزیر کشور عراق به دستگاه‌های امنیتی مسئول این کشور دستور داد تا تلاش‌های اطلاعاتی را افزایش داده و با دقت و حساسیت بالا برای موفقیت مراسم اربعین حسینی، تلاش کنند.

الشمری تأکید کرد که مسئولیت‌های امنیتی باید تقویت شده و بیشترین سطح حفاظت از زائران فراهم شود.

او همچنین بر لزوم انجام بازرسی‌های دقیق و حرفه‌ای تأکید کرد و خدمات ارائه‌شده به زائران اربعین را افتخار بزرگ و وظیفه مقدس خواند.

وزیر کشور عراق به اهمیت تأمین تمامی نیازهای نیروهای امنیتی مستقر در طول مسیرهای زائران اشاره کرد و گفت که با افزایش تعداد شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، مراسم وارد مرحله اوج خود شده است.

