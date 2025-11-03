به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست کل امور مسجدالنبی(ص) در مدینه از تکمیل نصب سازههای جدید سایهبان در بخشهای مختلف پشتبام این مسجد شریف خبر داد. این طرح با هدف افزایش آسایش زائران و نمازگزاران در زمان اقامه نمازهای روزانه، بهویژه در ماههای گرم سال اجرا شده است.
در این پروژه از پارچههای پیشرفته با فناوری کاهش جذب حرارت استفاده شده که ضمن حفظ جریان هوا، از شدت گرما در فضای باز میکاهد. با اجرای این طرح، نمازگزاران میتوانند در ساعات اوج تابش آفتاب در مناطق سایهدار پشتبام مسجد به عبادت بپردازند؛ فضایی که معمولاً در روزهای جمعه میزبان جمعیت زیادی از نمازگزاران است.
به گفته مسئولان، این اقدام بخشی از مجموعه طرحهای بهبود خدمات و تسهیلات برای زائران مسجدالنبی(ص) است که شامل ارتقای سامانههای سرمایشی، گسترش فضاهای نماز و بهبود دسترسیها برای عموم نمازگزاران میشود.
.............
پایان پیام
نظر شما