به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی در پیامی به یازدهمین اجلاس استانی نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین راهبردی» با تأکید بر جایگاه نماز، آن را معیار سنجش سایر اعمال دانست و اظهار کرد: در همه عبادتها، محور نماز است. نماز به منزله سوزن است؛ اگر سوزن از پارچه عبور کند، نخ (سایر اعمال) نیز عبور خواهد کرد. اگر نماز مقبول واقع شود، همه کارهای شما مورد قبول قرار میگیرند، اما اگر نماز ما مردود باشد، اعمال دیگر نیز پذیرفته نخواهد شد.
وی با اشاره به پایان مأموریتهای دنیوی، مسئولان را متوجه کوتاهیها در زمینه اقامه نماز کرد و گفت: دیر یا زود من و شما از این دنیا میرویم. آیا وظیفه و حق الهی را در قبال نماز به درستی انجام دادهاید؟ فردا به شما خواهند گفت که نماز را ضایع کردهاید.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور همچنین با ابراز نگرانی از سستی در اقامه نماز نسل جدید، یادآور شد: در حالی که پدران و نیاکان ما نمازخوان بودند، متأسفانه این فریضه الهی در میان برخی از نسلها مورد غفلت واقع شده است.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی به ارائه راهکارهای عملی برای نهادینه کردن فرهنگ نماز پرداخت و گفت: هر طلبه باید یک دوره تخصصی آموزش نماز را بگذراند و از افراد متخصص در این زمینه برای دعوت به نماز استفاده شود.
وی خواستار این شد که در هر خانه یک کتاب درباره نماز وجود داشته باشد و نهادهای فرهنگی مانند ارشاد و سازمان تبلیغات، مسابقات و نمایشگاههای نمازی برگزار کنند.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی گفت: با توجه به حضور پرتعداد مسافران در مازندران، از مسئولان خواست تا در مناطق پرتردد، اقدام به ساخت مساجد ساده و در دسترس کنند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور معیار انتخاب افراد در مسئولیتها را به سابقه حضورشان در نماز مرتبط دانست و گفت: باید روحانی و پیشنمازی انتخاب شود که مردم به او اقتدا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی با اشاره به فواید نماز برای فرد متأهل، ادامه داد: اگر کسی ازدواج کند و نماز بخواند، نماز کسی که متأهل و همسر دارد، ثواب هفتاد رکعت را پیدا میکند.
وی با اشاره به فرصتها و کمبودها، بر لزوم اراده جدی تأکید و عنوان کرد: هر کاری را که بخواهید انجام دهید، راه آن را پیدا میکنید و هر کاری را که نخواهید انجام دهید، بهانه آن را پیدا خواهید کرد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور از سستی در ساخت نمازخانههای مناسب در جادهها و سواحل انتقاد کرد و گفت: شایسته نیست که پس از سالها، در سواحل پرمسافر، نمازخانههای در شأن نداشته باشیم.
