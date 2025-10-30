به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی‌ که قرار بود توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی به درگیری‌ها پایان دهد، بیش از ۱۰۰ فلسطینی تنها در یک شب در حملات هوایی رژیم اشغالگر شهید شدند که در میان آنان ۳۵ کودک نیز حضور داشتند. یکی از اهداف این حملات، اردوگاهی بود که بیماران مبتلا به سرطان در آن پناه گرفته بودند.

«ایما گراهام هریسون»، خبرنگار ارشد گاردین در خاورمیانه، در گزارشی نوشت که جهان روز چهارشنبه بار دیگر با تصاویری هولناک از ویرانی در غزه بیدار شد و پرسید: «آیا این واقعاً آتش‌بس است؟» او افزود: «از زمان امضای توافق، به طور میانگین روزانه ده فلسطینی کشته شده‌اند. اگر چنین آماری در هر جای دیگری رخ می‌داد، آن را جنگ فعال می‌نامیدند، نه آتش‌بس.»

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه پیش از حملات اخیر اعلام کرده بود که اسرائیل از آغاز آتش‌بس تاکنون دست‌کم ۸۰ بار این توافق را نقض کرده است. با این حال، مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، این نقض‌ها را کم‌اهمیت دانسته و مدعی شدند که توافق همچنان پابرجاست.

«جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز حملات مرگبار را صرفاً «درگیری‌های پراکنده» توصیف کرد و گفت آتش‌بس حفظ خواهد شد. گاردین در واکنش به این اظهارات نوشت: «این سخنان در تضاد کامل با واقعیت خونین غزه است، جایی که صدای انفجار هنوز قطع نشده و بوی مرگ همه‌جا پیچیده است.»

از سوی دیگر، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هشدار داده است که با وجود باز شدن نسبی گذرگاه‌ها پس از توافق، نوار غزه تنها روزانه ۷۵۰ تُن مواد غذایی دریافت می‌کند، در حالی‌که برای تأمین حداقل نیازهای اساسی و ضروری به دست‌کم ۲۰۰۰ تُن در روز نیاز است. این کمبود باعث شده بیش از دو میلیون نفر در معرض گرسنگی و سوءتغذیه شدید قرار گیرند.

به گفته خبرنگار گاردین، یکی از دلایل اصلی اتهامات علیه "اسرائیل"، جلوگیری از ورود تجهیزات صنعتی برای آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد هزاران فلسطینی است که هنوز زیر آوار مانده‌اند. سازمان‌های بشردوستانه نیز نسبت به کمبود شدید چادر و سرپناه موقت در آستانه فصل زمستان هشدار داده‌اند.

«ایاد عماوی»، نماینده کمیته امداد غزه، در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت: «نسل‌کشی همچنان ادامه دارد، اما با شکلی متفاوت. اکنون همه‌چیز زیر پوشش آتش‌بس انجام می‌شود؛ جنگی آهسته‌تر، اما با مجوز ضمنی جامعه جهانی.»

او تأکید کرد که وضعیت کنونی ناپایدار است و اگر مسائل بنیادین مانند حاکمیت بر غزه و تضمین امنیت ساکنان آن حل نشود، احتمال بازگشت به جنگی ویرانگرتر بسیار زیاد است.

در پایان این گزارش آمده است که در حالی‌ که رژیم صهیونیستی پس از بمباران اخیر بار دیگر از «بازگشت به آتش‌بس» سخن می‌گوید، مردم غزه در میان آوارها در جست‌وجوی پیکر عزیزان خود هستند و در حالی‌ که جهان در سکوت فرو رفته، آتش‌بس اسمی به پوششی برای ادامه کشتار و محاصره بدل شده است.

