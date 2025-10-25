آمریکا و امارات در بازآرایی نظامی دریای سرخ/ پایگاه جدید در عربستان، باند پرواز در زُقر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا در حال بازطراحی راهبرد خود در آبهای یمن — از دریای سرخ تا خلیج عدن و دریای عرب، و تا اقیانوس هند — است که بر اساس رویکردی تازه کاملاً متفاوت از سیاستهای پیشین این کشور است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این رویکرد بر مجموعهای از طرحها و برنامههای میانمدت و بلندمدت تکیه دارد که مبتنی بر شبکهای از ائتلافهای منطقهای است و تلاشی از سوی واشنگتن برای بازپسگیری نفوذ دریایی، بازسازی حضور نظامی و تضعیف قدرت فزاینده یمن میباشد که اکنون ابتکار عمل را در برخی گذرگاههای حیاتی دریایی مانند تنگه بابالمندب و مسیرهای تجاری مرتبط با آن در اختیار دارد.
ایالات متحده آمریکا بهخوبی میداند که از دست دادن ابتکار عمل در آبهای یمن، به معنای آشکار شدن شکاف خطرناک در نفوذش در خاورمیانه است. از اینرو، اکنون واشنگتن به دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند بهعنوان یک زنجیره بههمپیوسته مینگرد که باید کنترل آن نه فقط برای مهار توانمندیهای یمن، بلکه برای مقابله با نفوذ روزافزون چین، روسیه و ایران نیز دوباره تحکیم شود.
بر همین اساس، دولت آمریکا در طرحهای جدید خود، مفهوم بازدارندگی چندجانبه دریایی را گنجانده است؛ مفهومی که ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی را در هم میآمیزد تا مانع از تبدیل مسیرهای دریایی منطقه به حوزههای نفوذ جایگزین برای نظم دریایی تحت رهبری واشنگتن شود.
در این چارچوب، سرزمینهای کشورهای همجوار آبهای یمن، بهویژه سواحل غربی عربستان سعودی، به هدفی مستقیم برای استقرار نیروهای آمریکایی بدل شدهاند. تصاویر هوایی جدید نشان میدهد که آمریکا ساخت پایگاهی موسوم به «جِینکینز» را با سرعت در حدود ۲۰ مایلی ساحل دریای سرخ — میان مناطق ینبع و الوجه در غرب عربستان — پیش میبرد.
این پایگاه قرار است بهعنوان مرکز ذخیره تدارکات، مهمات و تجهیزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از برنامهای بزرگتر است که هدف آن فراهم کردن امکان استقرار سریع نیروهای آمریکایی در دریای سرخ و خلیج عدن در صورت بروز بحران یا عملیات نظامی در شاخ آفریقا، یمن یا شرق مدیترانه است.
نقش امارات و ساخت باند پرواز در جزیره زُقر
در همین راستا، امارات متحده عربی نقش کلیدی در اجرای این طرح ایفا میکند؛ مأموریتی که شامل تقویت حضور نظامی در جزایر استراتژیک یمن در دریای سرخ و دریای عرب است.
طبق گزارشی از خبرگزاری آسوشیتدپرس در ابتدای هفته، تصاویر ماهوارهای نشان دادهاند که باند پروازی جدید در جزیره آتشفشانی زُقر در دریای سرخ، مقابل ساحل الحدیده، ساخته شده است. این باند، بنا بر گزارش، میتواند به واشنگتن امکان دهد تا عملیات شناسایی هوایی بر فراز دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه بابالمندب انجام دهد.
تحلیل مسیر حرکت کشتیها نیز نشان میدهد که رفتوآمد کشتیهای وابسته به امارات میان دبی و بندر بربره در سرزمین سومالی(جایی که شرکت «موانئ دبی جهانی» یکی از بنادر را اداره میکند) افزایش یافته است. شرکت «سیف للشحن والخدمات البحریة» مستقر در دبی اعلام کرده که درخواستی برای انتقال آسفالت به جزیره زُقر دریافت کرده است؛ موادی که گمان میرود در ساخت باند پرواز مورد استفاده قرار گرفته باشد.
گسترش حضور نظامی در جزایر یمن و شاخ آفریقا
استقرار امارات در زُقر، بخشی از طرح گستردهتری است که ساخت یا توسعه پایگاهها، باندها و تأسیسات نظامی را در جزایر عبدالکوری و سِمحه در مجمعالجزایر سُقطری دربرمیگیرد — جایی که اکنون شرکت «جنوب سودان للنقل» فعال است — و همچنین در فرودگاههای بوصاصو و بربره در سومالیلند و منطقه پونتلند، موکّا در یمن و جزیره میون (واقع در دهانه تنگه بابالمندب) که حدود ۳۰ درصد از نفت جهان از آن عبور میکند.
شبکهای برای کنترل مسیرهای دریایی با مشارکت اسرائیل
اسرائیل نیز از این شبکه پایگاهها، باندها و بنادر دور نیست. این ساختوسازها در اصل با هدف تقویت کنترل امارات بهنمایندگی از آمریکا و اسرائیل بر مسیرهای حیاتی آبی یمن و منطقه طراحی شدهاند.
در همین زمینه، مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در گزارشی تازه اعلام کرده است که ائتلافهای چندجانبه دفاع هوایی پس از ۷ اکتبر، به بخش جداییناپذیر از ساختار دفاعی خاورمیانه تبدیل شدهاند و کشورهای منطقه در حال اشتراکگذاری سامانههای راداری، اطلاعاتی و هشدار زودهنگام هستند.
بر این اساس، استفاده آمریکا و اسرائیل از این پایگاهها برای مقابله با محور مقاومت دور از انتظار نیست — از جمله برای هدف قرار دادن ناوگان سایه ایران که برای دور زدن تحریمهای آمریکا فعالیت میکند؛ و در آینده شاید ناوگان سایه روسیه نیز در صورت تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو در تیررس قرار گیرد.
اتهام دخالت عربستان و امارات در حملات علیه یمن
منابع آگاه یمنی هدف قرار دادن چند کشتی لنگر انداخته یا در مسیر بنادر یمن را — از جمله حمله اخیر به نفتکش حامل گاز — بخشی از تلاش اسرائیل برای خفه کردن اقتصاد یمن توصیف کردهاند.
به گفته این منابع، در صورت تداوم این حملات، احتمال گسترش درگیری در آینده نزدیک وجود دارد، بهویژه اگر صنعاء تصمیم بگیرد علیه کشورهایی که به اسرائیل در حملات علیه یمن یاری میرسانند، واکنش نشان دهد.
در هفتههای اخیر نیز شماری از مقامهای یمنی مستقیماً عربستان سعودی و امارات را به همکاری با اسرائیل و تسهیل عملیاتهایش علیه یمن متهم کرده و هشدار دادهاند که نباید در راستای منافع واشنگتن و تلآویو، خود را وارد رویارویی مستقیم با صنعاء کنند.
