به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و کشتی اعمال می‌کند. این تصمیم به دلیل مشارکت آن‌ها در تجارت نفت و پتروشیمی ایران اتخاذ شده و بخشی از تلاش واشنگتن برای فلج کردن درآمدهای نفتی ایران است؛ درآمدهایی که آمریکا ادعا می‌کند در تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران نقش دارند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها شامل چند شرکت مستقل چینی از جمله شرکت Shandong Jinsheng Petrochemical Group می‌شود؛ پالایشگاهی واقع در استان شاندونگ که واشنگتن آن را به خرید میلیون‌ها بشکه نفت ایران از سال ۲۰۲۳ متهم کرده است.

همچنین تحریم‌هایی علیه شرکت Rizhao Xiehua Crude Oil Terminal اعمال شده است؛ شرکتی که یک پایانه نفتی در بندر لانشان چین را اداره می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت محموله‌های نفتی بیش از ۱۰ نفتکش مرتبط با آنچه ناوگان سایه‌ای ایران خوانده می‌شود را دریافت کرده است؛ شبکه‌ای از کشتی‌ها که با تغییر نام و خاموش کردن ردیاب‌ها سعی در دور زدن تحریم‌ها دارند.

در فهرست تحریم‌ها، چند نفتکش از جمله Kongjim، Big Mag و Foi نیز دیده می‌شود که گفته می‌شود میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به تأسیسات چینی منتقل کرده‌اند.

تلاش برای تضعیف ماشین صادرات انرژی ایران

Scott Besant، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای رسمی گفت: وزارت خزانه‌داری در تلاش است جریان نقدی ایران را از طریق تضعیف عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی این کشور، که تهران برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود به آن وابسته است، مختل کند.

او افزود: این اقدام بخشی از چهارمین دور تحریم‌ها علیه پالایشگاه‌ها و تأسیسات چینی است که در واردات نفت ایران نقش دارند. در این چارچوب، پایانه Jiangyin Foreversun Chemical Logistics نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است؛ نخستین پایانه چینی که به دلیل دریافت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی هدف تحریم قرار می‌گیرد.

تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ واکنش رسمی‌ای از سوی سفارت چین در واشنگتن یا نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام نشده است.

