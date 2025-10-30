به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش امور شهرداری‌های حزب‌الله لبنان، امروز پنج‌شنبه، در بیانیه‌ای رسمی، حمله نیروهای متجاوز صهیونیستی به شهرک بلیدا را به‌شدت محکوم کرد. در این حمله که بامداد امروز رخ داد، یک واحد نظامی دشمن با عبور از مرز و نفوذ بیش از یک کیلومتر به داخل خاک لبنان، وارد ساختمان شهرداری بلیدا شد و یکی از کارمندان شهرداری به نام ابراهیم سلامه را به‌صورت عمدی و در محل کارش به شهادت رساند.

در بیانیه حزب‌الله آمده است:

«ما این تجاوز جنایتکارانه را که طی آن نیروهای اشغالگر وارد ساختمان شهرداری بلیدا شدند و یکی از کارکنان را در محل کارش به شهادت رساندند، به‌شدت محکوم می‌کنیم. این اقدام، تجاوزی آشکار به نهاد مدنی و خدماتی است که بیانگر اراده و حضور مردم در سرزمین خود است.»

این بیانیه با تأکید بر اینکه «جنایت علیه ابراهیم سلامه اقدامی تروریستی و هدفمند بود»، تصریح می‌کند:

«دشمن صهیونیستی با این اقدام نشان داد که از اراده مردم جنوب و پایداری آنان در برابر تجاوزات مکرر هراس دارد. این جنایت، بخشی از سیاست ترور و ارعاب است که اسرائیل در برابر ملت‌های مقاوم منطقه در پیش گرفته است.»

سکوت بین‌المللی و مسئولیت جامعه جهانی

بخش امور شهرداری‌های حزب‌الله از سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت ابراز تأسف کرد و از سازمان‌های انسانی، اجتماعی و حقوقی جهان خواست موضعی صریح و قاطع علیه تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

در بیانیه آمده است:

«جامعه جهانی موظف است ضمن محکومیت این جنایت آشکار، برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی و حفاظت از غیرنظامیان و مراکز خدماتی در جنوب لبنان اقدام عملی انجام دهد.»

دعوت به اقدام دولت لبنان

بیانیه حزب‌الله همچنین از دولت و ارتش لبنان خواست تا نقش خود را در حمایت از مردم و مناطق مرزی ایفا کنند و تدابیر لازم برای تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از تجاوزات مجدد دشمن را در دستور کار قرار دهند.

در این بیانیه تأکید شده است:

«واکنش قاطع دولت در برابر این تجاوز، بخشی از وظیفه ملی در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است. کوتاهی در این زمینه، دشمن را به ادامه جنایات خود تشویق خواهد کرد.»

فراخوان به تجمع همبستگی

در پایان، حزب‌الله از تمامی شهرداری‌ها و اتحادیه‌های شهری سراسر لبنان دعوت کرد که در تجمع همبستگی با مردم بلیدا شرکت کنند.

این تجمع قرار است صبح جمعه ساعت ۱۰ در مقابل ساختمان السرایا در شهر نبطیه برگزار شود.

بیانیه خاطرنشان کرده است:

«این حضور مردمی، پیامی قاطع از اتحاد ملت لبنان و حمایت از شهرداری‌ها و نهادهای مدنی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی خواهد بود.»

جزئیات تجاوز نظامی

بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای اشغالگر صهیونیست حدود ساعت یک‌ونیم بامداد با چند خودروی زرهی و ATV وارد منطقه بلیدا شدند و پس از درگیری محدود با نیروهای محلی، ساختمان شهرداری را اشغال کردند.

ساکنان محلی از شنیدن صدای تیراندازی، فریاد و استغاثه از داخل ساختمان خبر دادند. عملیات تا حدود ساعت چهار صبح ادامه داشت و پس از آن، نیروهای متجاوز از منطقه عقب‌نشینی کردند.

بیانیه حزب‌الله در پایان تأکید کرده است:

«این جنایت صهیونیستی نه‌تنها اراده مردم جنوب را تضعیف نمی‌کند، بلکه ایمان و ایستادگی آنان را در دفاع از خاک وطن و حمایت از محور مقاومت مستحکم‌تر می‌سازد. شهرداری‌ها و فعالان اجتماعی جنوب، همچنان در صف نخست خدمت، مقاومت و پایداری باقی خواهند ماند.»

