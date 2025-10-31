پیکر ۳۰ شهید به غزه تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند که پیکرهای ۳۰ شهید دیگر از سوی صهیونیستها به غزه تحویل داده شد.

منابع پزشکی در بیمارستان ناصر در نوار غزه اعلام کردند که پیکرهای ۳۰ نفر از اسرای فلسطینی که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، در چارچوب توافق آتش‌بس و تبادل اسرا از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است.

این پیکرها در چارچوب توافق تبادل اسرا میان مقاومت و رژیم صهیونیستی تحویل گرفته شدند و به بیمارستان ناصر در خان یونس منتقل شدند.

بر روی پیکرهای شهدایی که قبلاً تحویل گرفته شده بودند، آثار واضح شکنجه پیدا بود.

