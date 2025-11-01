به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تنش‌های نظامی در نوار غزه، ارتش اسرائیل روز شنبه مناطق شرقی و شمالی شهر خان یونس را با گلوله‌باران توپخانه‌ای و حملات تانک‌ها هدف قرار داد. همزمان، جنگنده‌های اسرائیلی به شرق شهر غزه حمله هوایی کردند و چندین ساختمان مسکونی را منهدم نمودند.

منابع محلی گزارش دادند که پهپادهای اسرائیلی نیز بمب‌های کوچکی را بر شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه پرتاب کردند. ارتش اسرائیل همچنین به تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق اردوگاه البریج ادامه داد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس توافق آتش‌بس مبتنی بر طرح صلح ترامپ، جنگ دو ساله اسرائیل علیه غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، به پایان رسیده است.

این جنگ بیش از ۶۸ هزار شهید و ۱۷۰ هزار زخمی برجای گذاشته که اکثراً زنان و کودکان بوده‌اند. همچنین ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده و هزینه بازسازی آن حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

تحویل اجساد اسرا به اسرائیل

در تحولی دیگر، صلیب سرخ بین‌المللی اجساد سه اسیر را به ارتش اسرائیل تحویل داد تا در پزشکی قانونی هویت آنان بررسی شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این اجساد متعلق به کدام‌یک از ۱۱ اسیر اسرائیلی باقی‌مانده در غزه هستند.

شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که حماس اعلام کرده اطلاعی از هویت این اجساد ندارد و پیشنهاد داده اسرائیل آن‌ها را بررسی کند.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده که احتمال تحویل اجساد بیشتری از سوی حماس وجود دارد، اما جست‌وجو برای یافتن ۳ تا ۵ جسد دیگر همچنان ادامه دارد. این تحولات یک روز پس از تحویل اجساد دو اسیر دیگر صورت گرفته است.

از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، حماس ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده و ۱۹ جسد از مجموع ۲۸ اسیر را تحویل داده است. با این حال، اسرائیل مدعی شده که یکی از اجساد تحویل‌شده با هیچ‌یک از اسیرانش مطابقت ندارد. اسرائیل آغاز مرحله دوم، مذاکرات را مشروط به دریافت باقی‌مانده اجساد اسرا کرده، در حالی که حماس تأکید دارد به دلیل حجم عظیم ویرانی‌ها در غزه، استخراج اجساد زمان‌بر است.

وضعیت اسرا و مفقودان فلسطینی

در مقابل، ۹۵۰۰ فلسطینی مفقود شده‌اند که طبق گزارش دفتر رسانه‌ای دولت غزه، جنازه‌های آنان زیر آوار باقی مانده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار اسیر فلسطینی از جمله زنان و کودکان در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که با شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی مواجه‌اند. گزارش‌های حقوق بشری از مرگ تعدادی از این اسرا خبر داده‌اند.

