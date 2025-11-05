به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی امروز اعلام کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی اجساد ۱۵ تن از شهدای فلسطینی را به مقامات محلی در نوار غزه تحویل داده‌اند. این اقدام در چارچوب توافق آتش‌بس اخیر میان گروه‌های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

طبق گزارش‌ها، پیکرهای شهدا به نمایندگان وزارت بهداشت و نیروهای امدادی فلسطینی تحویل داده شده و برای شناسایی و انجام مراحل تدفین به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

نگهداری پیکر شهدا، یکی از سیاست‌های غیرانسانی صهیونیست‌ها

تحلیلگران حقوق بشری تأکید دارند که رژیم صهیونیستی سال‌هاست از نگهداری پیکر شهدا به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و روانی بر خانواده‌های فلسطینی استفاده می‌کند. این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول انسانی به شمار می‌رود.

در موارد متعدد، اشغالگران حتی از تحویل پیکر شهدا به خانواده‌های آنان خودداری کرده و آنان را در قبرستان‌های موسوم به «شماره‌دار» دفن کرده‌اند؛ قبرستان‌هایی که نشانی و هویت شهدا در آن‌ها عمداً پنهان می‌شود.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که نوار غزه پس از هفته‌ها تجاوز و بمباران سنگین رژیم صهیونیستی، شاهد برقراری آتش‌بس موقت است. منابع میدانی می‌گویند در جریان این تجاوز، صدها فلسطینی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و بخش‌های وسیعی از غزه به ویرانه تبدیل شده است.

مردم فلسطین با برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا در شهرهای مختلف غزه، بار دیگر بر وفاداری خود به خون شهیدان و ادامه راه مقاومت تأکید کردند.

