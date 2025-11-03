به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای فعال در امور اسرای فلسطین اعلام کردند که محمدحسین محمد غوادره، اسیر ۶۳ ساله فلسطینی از شهر برقین در استان جنین، در زندانهای رژیم اشغالگر به شهادت رسید.
غوادره در سال ۲۰۲۴ توسط نیروهای اشغالگر بازداشت و در زندان "جانوت" نگهداری میشد. او در شرایط سختی زندانی بود و با وجود ابتلا به بیماریهای مزمن، از دریافت مراقبتهای پزشکی و درمان محروم بود.
نهادهای اسرای فلسطینی تأکید کردند که شهادت محمد غوادره در سایه سیاستهای تحریکآمیز و هدفمند رژیم اشغالگر، بهویژه توسط وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتمار بن گویر، صورت گرفته است؛ کسی که به دنبال تصویب قانون اعدام اسراست و به اقدامات خود علیه آنان افتخار میکند.
طبق گزارشهای "باشگاه اسرا"، "هیئت امور اسرا و آزادشدگان" و "دفتر اطلاعرسانی اسرا"، پس از توافق آتشبس، مدیریت زندانهای رژیم اشغالگر بر شدت جنایات و نقض حقوق اسرا افزوده است. شهادت اسیران آزادشده، گواهی بر شکنجههای پیچیده و اعدامهای میدانی در زندانهاست؛ موضوعی که در وضعیت اجساد تحویلدادهشده به وضوح قابل مشاهده است.
با شهادت محمد غوادره، شمار شهدای جنبش اسرا از آغاز جنگ نسلکشی به ۸۱ نفر رسیده است؛ این در حالی است که دهها زندانی همچنان در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار دارند.
تعداد اجساد اسرا که رژیم اشغالگر آنها را قبل و بعد از جنگ نگه داشته، به ۸۹ جسد رسیده است که ۷۸ مورد آن پس از آغاز جنگ علیه غزه بودهاند.
طبق آمار رسمی فلسطینی، رژیم اشغالگر اسرائیل در حال حاضر ۹۱۰۰ فلسطینی را در زندانهای خود نگهداری میکند که از این تعداد، ۴۰۰ کودک و ۴۹ زن هستند.
