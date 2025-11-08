خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در جواب این سوال که آیا فرعون پسران خردسال بنی‌اسرائیل را پیش از بعثت موسی(علیه السلام) به قتل می‌رساند یا پس از آن؟

شماری از آیات سوره «غافر» (۱) و «اعراف» (۲) بر این معنی دلالت دارد که فرعون پس از بعثت موسی(علیه السلام) و دعوت وی به ایمان، تصمیم گرفت پسران بنی‌اسرائیل را بکشد و زنان را زنده نگهدارد؛ در صورتی که آیاتی از سوره‌های «قصص» (۳)، «طه» (۴)، «ابراهیم» (۵)، «اعراف» (۶) و «بقره» (۷) بیانگر این معنی است که این امر پیش از بعثت موسی صورت گرفته است؛ با این حال چگونه می‌توان میان دو دسته آیات جمع کرد؟

در پاسخ می‌گوییم: فرعون پیش از بعثت موسی(علیه السلام) و برای پیشگیری از تولّد و ظهور او دستور داد همه نوزادان پسر بنی‌اسرائیل را بکشند تا مبادا موسایی زنده بماند و ادّعای نبوّت کند.

لیکن پندار خام فرعون ناکام ماند و به خواست خداوند، موسی(علیه السلام) زنده ماند و نبوّت خویش را آشکار ساخت و در برابر فرعون ایستاد و پادشاهی و حکومتش را تهدید کرد؛ به ویژه زمانی که ساحران هم به موسی(علیه السلام) ایمان آوردند، فرعون از بیم افزایش قدرت موسی(علیه السلام) و یارانش، تلاش کرد با کشتن پسران و به بردگی گرفتن زنان، شکوه و شوکت موسی(علیه السلام) و هوادارانش را فرو ریزد، ولی بخت با فرعون یار نبود؛ زیرا خداوند فرعونیان را نابود ساخت.

مرحوم طبرسی در تفسیر آیات سوره غافر می‌نویسد: به مأموران فرعون دستور داده شد که نوزادان پسر قوم موسی(علیه السلام) را بکشند تا از رشد جمعیّت و افزایش قدرت آنان جلوگیری شود و زنانشان را نیز به خدمت گیرند.

این کشتار با کشتار نخست متفاوت است؛ زیرا فرعون پیش از ظهور موسی(علیه السلام) برای پیشگیری از زنده ماندن وی دستور داد نوزادان پسر را بکشند، لیکن پس از یقین به ولادت موسی(علیه السلام) و بی ثمر بودن قتل نوزادان، این کشتار متوقف شد.

پس از آنکه نبوّت موسی(علیه السلام) آشکار گشت و فرعون و فرعونیان را تهدید کرد و در برابر آنان ایستادگی کرد، برای بار دیگر تصمیم گرفت پیروان موسی(علیه السلام) را بکشد تا قدرت آنان را بکاهد و مانع گسترش قدرت آنان شود؛ هر چند به خواست خداوند، این نقشه نیز ناکام ماند و سرانجام خود آنان گرفتار عذاب الهی شدند. (۸)، (۹)

