به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «وهب جعفریان» مسئول سازمان بسیج اساتید گیلان در جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید استان گیلان که با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه‌ها در حفظ و گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: اساتید دانشگاه باید پرچمدار تفکر انقلابی، روحیه جهادی و تولید فکر در فضای علمی کشور باشند. رسالت اصلی ما صیانت از هویت اسلامی–ایرانی و تربیت نسل مؤمن، خلاق و مسئولیت‌پذیر است.

وی با تأکید بر برنامه‌محوری در فعالیت‌های بسیج اساتید افزود: دانشگاه‌های ما باید نقشه‌راه روشنی برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و تمدنی انقلاب داشته باشند. امروز جنگ اصلی، جنگ فکر و اندیشه است و اساتید بسیجی باید در خط مقدم این جهاد علمی و فرهنگی حضور فعال داشته باشند.

مسئول سازمان بسیج اساتید گیلان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ارتباط نزدیک‌تر دانشگاه با جامعه و صنعت شد و تصریح کرد: هر دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی باید مسئله‌محور و پاسخ‌گو به نیازهای مردم باشد. تمدن نوین اسلامی با علم متعهد، عمل جهادی و ایمان عمیق اساتید شکل می‌گیرد.

در آستانه فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دکتر جعفریان با اشاره به جایگاه تاریخی و انقلابی این روز، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی و نماد بیداری و عزت ملت مؤمن ماست. دانشگاه‌ها به عنوان کانون آگاهی و بصیرت، وظیفه دارند با تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی و تاریخی این روز بزرگ، روحیه استکبارستیزی را در میان جوانان و دانشگاهیان زنده نگه دارند.

وی افزود: نقش دانشگاه در تبیین گفتمان مقاومت و استقلال فکری نسل آینده بسیار کلیدی است. امروز بیش از هر زمان دیگر، دشمن در پی نفوذ فکری و فرهنگی است و دانشگاه‌ها باید با تولید علم بومی، ترویج تفکر انقلابی و تقویت روحیه خودباوری ملی، در صف مقدم جهاد تبیینی و مقابله با جنگ نرم قرار گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بزرگداشت ۱۳ آبان فرصتی است تا دانشگاه‌ها بار دیگر عهد خود را با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدای دانش آموز و دانشجو تجدید کنند و رسالت خود را در پاسداری از استقلال و عزت ایران اسلامی به انجام رسانند.

در پایان این نشست، اعضای شورا بر تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه‌های گیلان تأکید کردند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴